Juancho de la Espriella, acordeonista de Silvestre Dangond está hospitalizado: esto se sabe

El mundo del entretenimiento colombiano y los fanáticos del vallenato tienen sus ojos puestos sobre Juancho de la Espriella. El reconocido acordeonista de Silvestre Dangond se encuentra internado en un centro médico después de presentar percances en su salud. El artista fue ingresado a una clínica de Bogotá poco después de que volviera junto a Dangond de unos conciertos que hizo en Estados Unidos.

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El intérprete habría empezado a tener síntomas que encendieron sus alarmas, por lo que optó ir en busca de atención médica. Después de varios exámenes que le practicaron los profesionales en salud, se determinó que Espriella tenía un cálculo renal.



Caracol Televisión conoció que el proceso del artista se ha llevado de forma controlada y dentro de los parámetros establecidos. Por esa razón, el acordeonero fue hospitalizado de forma preventiva. Se espera que en los próximos días se le practique un procedimiento para extraer el cálculo.

El mánager de Juancho de la Espriella, Carlos Bloom, compartió en sus redes sociales un mensaje para su representado: “Pido a DIOS por la pronta recuperación de mi compadre. Mucha fuerza Juancho, ¡cada batalla superada será una nueva melodía en tu historia!”.



Según un comunicado que emitió el equipo del acordeonero, Juancho se encuentra estable, de buen ánimo y acompañado por su familia. Sus seres queridos están pendiente de cómo avanza su estado de salud mientras que el artista sigue juiciosamente las indicaciones del personal médico para recuperarse pronto.



El equipo también extendió un caluroso agradecimiento a los seguidores que han realizado varias muestras de cariño con el artista que, a su vez, han enviado mensaje de apoyo y preocupación por el estado de salud de esta figura icónica del género vallenato moderno.



¿Cuáles son los síntomas cuando se tiene un cálculo renal?

Dolor intenso en la espalda o en la región abdominal inferior.

Malestar vago o dolor sordo.

Dolor al orinar o sangre en la orina.

María Paula Rodríguez Rozo

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