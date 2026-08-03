Aylín Mujica dedica desgarrador mensaje a su hijo Mauro tras su muerte: "Tu presencia sigue viva"

La actriz cubana Aylín Mujica volvió a conmover a sus seguidores al recordar a su hijo mayor, Mauro Menéndez, quien falleció el pasado 16 de julio de 2026 durante un viaje a Barbados. A través de sus redes sociales, la artista compartió un emotivo mensaje en el que expresó el profundo dolor que continúa sintiendo por la pérdida del joven DJ y productor musical.

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"Gracias por la luz que dejaste en nuestras vidas. Siempre vivirás en nuestros corazones. Mi Mau, tu presencia sigue viva en cada amanecer, en cada atardecer, en el viento, en el mar, en cada acto de amor. Te extraño tanto, no sé cómo voy a hacer para vivir sin ti", escribió la actriz junto a una fotografía de su hijo. El mensaje llega pocas semanas después de la inesperada muerte de Mauro Menéndez, de 31 años, un hecho que conmocionó tanto al mundo del entretenimiento como a sus seguidores.

¿Cómo murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez, conocido artísticamente como MAAHEZ, falleció mientras disfrutaba de unos días de descanso en la isla de Barbados junto a un grupo de amigos. De acuerdo con la información entregada por su familia, el joven había viajado pese a presentar un cuadro de neumonía, una decisión que preocupó a su madre, quien le había recomendado permanecer en reposo. Pero Menéndez hizo caso omiso y dijo que estaba bajo tratamiento y en condición estable para desplazarse.



Durante la tarde del 16 de julio, mientras jugaba fútbol en una playa de la isla, sufrió un repentino deterioro de salud. Según relataron sus familiares, la infección pulmonar le provocó una grave falta de oxígeno que desencadenó varias convulsiones antes de ser trasladado de urgencia a un hospital. Aunque los equipos médicos intentaron reanimarlo en repetidas ocasiones, los exámenes revelaron que presentaba una embolia masiva, con coágulos en el pulmón y el corazón, situación que terminó provocándole un paro cardíaco irreversible. Su padre, Osamu Menéndez, también aseguró que el uso frecuente de cigarrillos electrónicos pudo haber agravado el estado de sus pulmones.



El difícil proceso para despedir a su hijo

Cuando recibió la noticia, Aylín Mujica se encontraba en Colombia cumpliendo compromisos laborales con una producción de Telemundo. La actriz viajó de inmediato a Barbados para realizar los trámites junto al padre del joven. La familia enfrentó dificultades para repatriar el cuerpo debido a los elevados costos y a los procesos legales requeridos en la isla para llevarlo a Estados Unidos. Finalmente, decidieron cremar los restos de Mauro en Barbados y trasladar posteriormente sus cenizas a Miami, respetando además el deseo que él había expresado en vida de no tener un funeral tradicional.

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Semanas después, la actriz organizó una ceremonia privada en una playa de Florida para despedir a su hijo rodeada de familiares, amigos, fotografías y música, en homenaje a la personalidad alegre del joven artista.

¿Quién era Mauro Menéndez?

Mauro Menéndez desarrolló una carrera en la música electrónica bajo el nombre artístico MAAHEZ. Radicado en Miami, se desempeñó como DJ y productor, mezclando géneros como house, tech house, latin house y moombahton.

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A lo largo de su trayectoria lanzó sencillos como Tequila, Isla de Mujeres, Matadora y Mala, esta última publicada apenas unos días antes de su fallecimiento. También colaboró con reconocidos artistas de la escena electrónica y llegó a obtener una nominación al Latin Grammy.

Mientras intenta retomar poco a poco su vida profesional, Aylín Mujica continúa compartiendo recuerdos de su hijo en redes sociales. Su reciente publicación deja ver que el duelo sigue muy presente y que la ausencia de Mauro permanece como una de las pérdidas más dolorosas de su vida.

María Paula Rodríguez Rozo

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