El emotivo mensaje de despedida que Shakira le dedicó a los Ghetto Kids de Uganda tras su gira

La relación entre Shakira y los Ghetto Kids, el grupo de niños bailarines de Uganda que conquistó al mundo durante la final del Mundial de 2026, ha protagonizado emotivos momentos que han quedado inmortalizados en redes y para el recuerdo de este grupo de pequeños. Esta vez, la cantante colombiana les dedicó un extenso y sentido mensaje en sus redes sociales, en el que aseguró que llegó a quererlos "como si fueran sus propios hijos" después de convivir con ellos durante varios días, que culminaron con un emotivo adiós, lleno de lágrimas por parte y parte.

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La barranquillera compartió un carrusel de fotografías con algunos de los momentos que vivieron juntos y reveló que quiso regalarles experiencias que muchos de ellos nunca habían tenido, en compañía de sus hijos Sasha y Milán: "Estos últimos días han estado llenos de un amor inexplicable. Los llevé a la playa por primera vez en sus vidas y pasamos tiempo juntos todos los días con la familia y amigos, mientras veíamos con asombro cómo transforman cada lugar al que llegan y tocan el corazón de cada persona que conocen", escribió.

La artista confesó que despedirse de los pequeños fue uno de los momentos más difíciles de las últimas semanas. "Fue muy difícil decirles adiós porque ustedes saben dar y recibir amor de una manera que nunca había visto. No solo hicieron nuestros días más felices, sino que nos demostraron el milagro que ocurre cuando bajamos la guardia y abrimos el corazón para amar", expresó.



"Los amo como si fueran mis propios hijos"

En uno de los fragmentos más emotivos de la publicación, Shakira aseguró que el tiempo compartido con los niños cambió su forma de ver el mundo y reforzó una convicción que ha defendido durante años: que todos los niños merecen las mismas oportunidades. "Aunque son de otro continente, viven en una cultura diferente y hablan otro idioma, ahora los amo como si fueran mis propios hijos. Este tiempo con ustedes me hizo darme cuenta una vez más de que todos los niños del mundo deberían ser tratados y amados como si fueran nuestros”.



La cantante agregó que, aunque los niños llegan al mundo gracias a sus padres, su bienestar es una responsabilidad compartida con el mundo. "Los niños vienen al mundo a través de sus madres y padres, pero son responsabilidad de todos y nos pertenecen a todos”. Finalmente, mencionó por su nombre a cada uno de los integrantes del grupo —Ivan, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara y Ketra— y les agradeció por las enseñanzas que le dejaron: "Gracias por ser exactamente quienes son y por enseñarnos las lecciones más valiosas sobre la vida y nuestro propósito en ella. Los amaremos siempre y para siempre."

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¿Quiénes son los Ghetto Kids?

Los Ghetto Kids son un grupo infantil de baile originario de Uganda, integrado por niños que crecieron en condiciones de vulnerabilidad y que encontraron en la danza una oportunidad para transformar sus vidas. El proyecto nació con el objetivo de brindar refugio, educación y nuevas oportunidades a menores en situación de calle u orfandad, y con el paso de los años se convirtió en un fenómeno viral gracias a sus coreografías llenas de energía y alegría.

Su fama internacional aumentó después de que publicaran una coreografía de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial de 2026 interpretada por Shakira y Burna Boy. La artista quedó tan impresionada con el video que decidió invitarlos personalmente a participar en el histórico espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo.

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Tras su participación en la final del Mundial, los Ghetto Kids acompañaron a Shakira en varias fechas de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por Estados Unidos, apareciendo junto a ella en la tradicional caminata hacia el escenario y compartiendo varios momentos detrás de cámaras. La cantante incluso los llevó a recorrer lugares emblemáticos de Nueva York y les cumplió uno de sus mayores sueños: conocer el mar por primera vez. Antes de despedirse, les prometió que seguirían siendo amigos y que esperaba volver a reunirlos en España durante su residencia de conciertos.

