Cine gratis este jueves 6 de agosto: Cinemateca de Bogotá celebra el cumpleaños de la ciudad

Un 6 de agosto de 1538 se fundó lo que hoy es la ciudad de Bogotá. En su cumpleaños número 488, la Cinemateca de Bogotá celebra una vez más la creación de la ciudad proyectando una serie de películas que tienen dentro de su historia a la capital colombiana. Los filmes se podrán ver de forma gratuita.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Bogotá en el cine, un recorrido por la ciudad, es como fue presentada esta retrospectiva especial de cine gratis. “La ciudad configura espacialmente un escenario de laberintos, rincones y portales. La ciudad, también, tiene una red subterránea de pasiones, secretos e historias entrañables”, se lee en un comunicado.

El equipo de la Cinemateca de Bogotá presenta una curaduría de 10 películas en las cuales se recorren escenarios de la ciudad. “Presentan la arquitectura y la atmósfera bogotana como un lugar de encuentro, de límites y fronteras porosas, de vitalidad en el espacio público, de opresión y asfixia, de liberación y unión colectiva”.



"Bogotá inspira y conspira historias desde sus gentes, barrios y localidades; historias que han sido llevadas a las pantallas en diferentes técnicas y formatos audiovisuales. Como consecuencia, nuestra ciudad ha sido escenario -set de filmación- de obras audiovisuales que llegan al cine, a la televisión, al streaming desde la ficción y la no ficción, desde el cortometraje y la animación”, aseguró Ricardo Cantor, gerente de Artes Audiovisuales del Idartes.



Programación de cine gratuito en la Cinemateca de Bogotá

De acuerdo con la información compartida por la Cinemateca de Bogotá, las funciones inician a la 1:00 p. m. e irán hasta las 8:00 p.m. “Las boletas deben reclamarse una hora antes de cada función en la taquilla, hasta completar el aforo de cada sala”, enfatizaron.



Nombre de la película Duración Sala Hora El rojo más puro 73 min Sala 3 1:00 p. m. La libertad es mi causa 107 min Sala 2 2:00 p. m. Basta mamá 77 min Sala Capital 2:30 p. m. Caracas Avenue 102 min Sala 3 3:30 p. m. Kalibre 35 115 min Sala 2 4:30 p. m. Selva 76 min Sala Capital 5:00 p. m. La mujer del piso alto 83 min Sala 3 6:00 p. m. Satanás 95 min Sala Capital 7:00 p. m. Litigante 95 min Sala 2 7:30 p. m. Perros de niebla 77 min Sala 3 8:00 p. m.