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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Cine gratis este jueves 6 de agosto: Cinemateca de Bogotá celebra el cumpleaños de la ciudad

Cine gratis este jueves 6 de agosto: Cinemateca de Bogotá celebra el cumpleaños de la ciudad

En el marco del cumpleaños de la capital, la retrospectiva especial de la Cinemateca de Bogotá ofrecerá funciones sin costo en un horario de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. este jueves 6 de agosto.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Cine gratis este jueves 6 de agosto: Cinemateca de Bogotá celebra el cumpleaños de la ciudad
Selva, El rojo más puro, Satanás y Litigante hacen parte de la selección.
Cortesía

Un 6 de agosto de 1538 se fundó lo que hoy es la ciudad de Bogotá. En su cumpleaños número 488, la Cinemateca de Bogotá celebra una vez más la creación de la ciudad proyectando una serie de películas que tienen dentro de su historia a la capital colombiana. Los filmes se podrán ver de forma gratuita.

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Bogotá en el cine, un recorrido por la ciudad, es como fue presentada esta retrospectiva especial de cine gratis. “La ciudad configura espacialmente un escenario de laberintos, rincones y portales. La ciudad, también, tiene una red subterránea de pasiones, secretos e historias entrañables”, se lee en un comunicado.

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El equipo de la Cinemateca de Bogotá presenta una curaduría de 10 películas en las cuales se recorren escenarios de la ciudad. “Presentan la arquitectura y la atmósfera bogotana como un lugar de encuentro, de límites y fronteras porosas, de vitalidad en el espacio público, de opresión y asfixia, de liberación y unión colectiva”.

"Bogotá inspira y conspira historias desde sus gentes, barrios y localidades; historias que han sido llevadas a las pantallas en diferentes técnicas y formatos audiovisuales. Como consecuencia, nuestra ciudad ha sido escenario -set de filmación- de obras audiovisuales que llegan al cine, a la televisión, al streaming desde la ficción y la no ficción, desde el cortometraje y la animación”, aseguró Ricardo Cantor, gerente de Artes Audiovisuales del Idartes.

Programación de cine gratuito en la Cinemateca de Bogotá

De acuerdo con la información compartida por la Cinemateca de Bogotá, las funciones inician a la 1:00 p. m. e irán hasta las 8:00 p.m. “Las boletas deben reclamarse una hora antes de cada función en la taquilla, hasta completar el aforo de cada sala”, enfatizaron.

Nombre de la películaDuraciónSalaHora
El rojo más puro73 minSala 31:00 p. m.
La libertad es mi causa107 minSala 22:00 p. m.
Basta mamá77 minSala Capital2:30 p. m.
Caracas Avenue102 minSala 33:30 p. m.
Kalibre 35115 minSala 24:30 p. m.
Selva76 minSala Capital5:00 p. m.
La mujer del piso alto83 minSala 36:00 p. m.
Satanás95 minSala Capital7:00 p. m.
Litigante95 minSala 27:30 p. m.
Perros de niebla77 minSala 38:00 p. m.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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