Así se preparan Bogotá y El Campín para la llegada de BTS con dos conciertos de su gira 'Arirang'

Bogotá se prepara para presenciar un hecho musical histórico: el primer concierto de BTS en el país. El 2 y 3 de octubre El Campín recibirá a los integrantes del grupo de k-pop más famoso a nivel mundial, el cual está revolucionando escenarios de todo el mundo con su esperado regreso, luego de que todos sus integrantes cumplieran con el servicio militar obligatorio en su país.



Estos conciertos reunirán a miles de ARMY, como se llaman los fanáticos de la agrupación, quienes llevan años esperando el debut de los artistas en el país. En esta ocasión, el grupo surcoreano llega en medio de la gira mundial 'Arirang', como parte de la promoción de su álbum de regreso. Pero en la capital del país se preparan más sorpresas para los seguidores de la agrupación.

Semanas antes a los dos shows de BTS en Bogotá, las ARMY han podido disfrutar de un lugar dedicado a la agrupación, en el que además pueden conseguir mercancía oficial del grupo que normalmente es más difícil conseguir en la ciudad. La 'Pop-Up' de BTS en Bogotá celebra la llegada del grupo de k-pop al país y transporta a la capital colombiana al universo construido por los artistas.



¿Dónde está la BTS Pop-Up en Bogotá?

Desde el pasado 19 de septiembre en la ciudad se abrió oficialmente la BTS POP-UP : ARIRANG, siendo también la primera vez que esta experiencia popular del grupo aterriza en Colombia. Está ubicada en la Mansión Francesa (Carrera 8 #87-85) y estará disponible para todos los fans y curiosos en conocer más sobre BTS hasta el próximo 18 de octubre.

El lugar está inspirado en Arirang, que no solo es el nombre del nuevo álbum y la gira de la agrupación, sino un concepto que representa uno de los símbolos culturales más reconocibles de Corea del Sur. Es por eso que el espacio no solo estará dedicado a la música de BTS, sino a su identidad como agrupación, una que han logrado compartir con todos sus fans en todo el mundo.



La Pop-Up tiene estaciones interactivas, espacios temáticos y diferentes experiencias con los que los asistentes podrán conectar mucho más a fondo con la experiencia 'Arirang', antes o después de los shows de la agrupación conformada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. La experiencia se podrá disfrutar todos los días desde las 10:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., pero para el ingreso se debe hacer una reserva a través de la aplicación oficial (https://btspopuplatam.com/login).



Conciertos de BTS en Colombia: estadio se prepara desde el 23 de septiembre

La magnitud de la producción obligó al cierre del recinto desde el 23 de septiembre hasta el 16 de octubre, desplazando incluso la final del fútbol femenino. El Campín tendrá que prepararse para recibir una imponente estructura de 360 grados ubicada en el centro del campo, 164,5 toneladas de equipo audiovisual en más de 2.200 cajas 9,5 kilómetros de cableado eléctrico y una mega red de pantallas LED con más de 50 millones de píxeles.



El montaje está inspirado en la arquitectura surcoreana con su torre central de 14,7 metros se inspira en el pabellón Gyeonghoeru del Palacio Gyeongbokgung, mientras que la superficie del escenario recrea la simbología de la bandera de Corea del Sur, con el 'Taegeuk' al centro y cuatro pasarelas como los trigramas tradicionales. Más de mil especialistas internacionales coordinarán un espectáculo multinivel que promete transformar para siempre la logística de los grandes eventos en Colombia.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co