La Segura preocupó a sus seguidores al revelar que los médicos la "desahuciaron otra vez"

Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura, es una creadora de contenido que no solo es reconocida por su contenido original y gracioso, sino también por la batalla que desde hace varios años enfrenta a causa de un dolor crónico en su columna. Recientemente, la vallecacuana conmovió a sus seguidores al revelar las palabras que recibió del médico después de su último tratamiento.



¿Qué tiene La Segura?

Según ha detallado la influencer en sus redes sociales y en diversas entrevistas, su dolor crónico se debe a un trauma raquimedular severo provocado por dos impactos de bala que recibió durante un atentado en el año 2013. Los proyectiles causaron afectaciones crónicas en los nervios de la zona lumbar, la columna y la médula.

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Además de esa situación, con los años se sumaron los problemas de salud que le causó el haberse inyectado biopolímeros en los glúteos, por los cuales tuvo que someterse a varias cirugías de extracción. La Segura ha acudido a múltiples médicos y tratamientos que no han dado resultados prometedores, por lo que recientemente sus médicos volvieron a darle malas noticias.



¿Qué le dijeron los médicos a La Segura?

"Ayer me desahuciaron otra vez", expresó La Segura en uno de sus más recientes videos publicados en su cuenta oficial de TikTok. "Me dijo por enésima vez un doctor: 'Segura, tú vas a tener ese dolor crónico para toda tu vida, es algo que no mejoró y ya lleva casi cinco años'. Han hecho absolutamente todo y hasta el momento nada ha servido y, básicamente, me choqué con el muro de la realidad de lo que está pasando y va a pasar con mi cuerpo".

La influenciadora aclaró que no cree que el médico haya cometido un error al hablarle con tanta sinceridad, pues esta no es la primera vez que los profesionales le aseguran que deberá vivir con este dolor. Sin embargo, sí se mostró afectada emocionalmente por la situación y confesó que durante los últimos días ha estado enfrentando momentos de gran tristeza detrás de la cámara.



La Segura explicó a sus seguidores que estas palabras del profesional llegaron a ella después de que el más reciente tratamiento para su dolor crónico, con un neuroestimulador, también fallara. "Me descompuse emocionalmente, mentalmente ... después del neuroestimulador yo hice como si nada, estaba en piloto automático, 'no pasa nada, me volvió mierda y casi me mata, no pasa nada, sigamos con el día a día'".



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Agregó que no cree tener una depresión, pero que "todo el tiempo quiero llorar" y lo que menos quiere es que las personas la vean mal. "Estoy tratando de vivir mi vida de la mejor manera y con la mejor actitud", explicó a sus seguidores al señalar que no ha sido fácil para ella mostrarse feliz y sana en las redes sociales, cuando realmente está enfrentando un dolor insoportable.

Natalia Segura también detalló que actualmente está en un proceso médico del que no quiso revelar muchos detalles, pero señaló que tuvo una cita con un psicólogo en la que el profesional de la salud le habló sin filtro sobre su situación. "Me explicó que si tienes un dolor crónico que no se mejoran en tres o seis meses es porque ya lo vas a tener toda la vida y que las posibilidades de mejora hay que ampliarlas, pero no te curás y ya no te dolió más".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co