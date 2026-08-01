New Order anuncia primer concierto en solitario en Colombia: fecha y precios de la boletería

La capital colombiana se prepara para cerrar el año 2026 con un hito musical que los seguidores del post-punk y la electrónica han esperado por más de una década. New Order, la emblemática banda de Manchester, ha confirmado oficialmente su regreso a Colombia, pero esta vez con su primer concierto en solitario en Bogotá.

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Desde que surgieron de las cenizas de Joy Division en 1980, tras la trágica pérdida de Ian Curtis, New Order no solo heredó un legado, sino que transformó la historia de la música contemporánea al fusionar la melancolía del post-punk con la euforia de la naciente cultura de clubes y sintetizadores. Ahora, esa experiencia sonora que definió a varias generaciones llegará de manera íntima y dedicada exclusivamente a su público colombiano.



¿Cuándo y dónde será el concierto de New Order?

El evento, organizado por la promotora Páramo Presenta, tendrá lugar el próximo 9 de diciembre de 2026 en el escenario del Movistar Arena, en la ciudad de Bogotá. Aunque la banda ya ha pisado suelo colombiano anteriormente, pues su debut fue en 2013 durante el Festival Estéreo Picnic y luego regresaron para una edición del Festival Sonar, estas presentaciones ocurrieron en el marco de festivales masivos.

La importancia de este regreso radica en que, por primera vez, el grupo ofrecerá un espectáculo diseñado por y para ellos, permitiendo un recorrido mucho más profundo y extenso por su discografía. Es la oportunidad de ver a New Order sin las limitaciones de tiempo de un festival, en un espacio donde la atmósfera y el repertorio estarán totalmente bajo su control.



Venta y precios de las boletas

Para los fanáticos que no quieren perderse este encuentro histórico, es vital marcar el calendario. El proceso de venta se dividirá en dos etapas principales a través de la plataforma Tuboleta.com:



Preventa Exclusiva: Estará disponible para los clientes de los Bancos Aval (Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y para los usuarios de la billetera digital dale!. Esta etapa iniciará el lunes 3 de agosto a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta el miércoles 5 de agosto a las 9:59 a.m.. Venta General: El público general y aquellos con otros medios de pago podrán adquirir sus entradas a partir del miércoles 5 de agosto a las 10:00 a.m.

Los precios también se dividieron en dos etapas, dependiendo la demanda de asistentes de la siguiente manera:



Etapa 1

Ubicación Precio base Servicio Precio Total Tribuna Fan Sur* $699.000 $142.000 $841.000 Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218)* $369.000 $75.000 $444.000 Piso 2 (207 - 213)* $339.000 $69.000 $408.000 Platea** $299.000 $61.000 $360.000 Piso 3 (306 - 314)* $209.000 $43.000 $252.000 Piso 3 (302 - 305 & 315 - 318) $189.000 $39.000 $228.000

Etapa 2

Ubicación Precio base Servicio Precio Total Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218)* $399.000 $81.000 $480.000 Piso 2 (207 - 213)* $369.000 $75.000 $444.000 Platea** $339.000 $69.000 $408.000 Piso 3 (306 - 314)* $239.000 $49.000 $288.000 Piso 3 (302 - 305 & 315 - 318)

La importancia de New Order en Colombia

Hablar de New Order es hablar de innovación. La banda logró lalg que parecía imposible a principios de los 80, integrar la energía del rock alternativo con la música electrónica. Este experimento dio origen a clásicos inmortales como 'Blue Monday', 'Bizarre Love Triangle', 'True Faith', 'Temptation', entre otros temas memorables.



Para el público colombiano, este concierto no es simplemente otra fecha en el calendario de giras internacionales. Es la validación de un vínculo que comenzó en 2013 y que ha crecido con el paso de los años. El hecho de que una de las bandas más influyentes de las últimas cuatro décadas elija regresar para un show en solitario reafirma a Bogotá como un nodo esencial en el circuito musical de América Latina.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co