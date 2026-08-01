Tema de Manuel Turizo apareció en la playlist de recomendados de Barack Obama

La llegada del verano en algunas partes del mundo no solo trae consigo altas temperaturas, sino también uno de los eventos culturales que ya se ha convertido en tradición en las plataformas digitales: la publicación de la lista de reproducción anual de Barack Obama.

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Lo que comenzó como una curiosidad durante su mandato en los Estados Unidos, se ha transformado en un medidor de la cultura global, y este año, las noticias para el talento nacional no podrían ser mejores. El barranquillero Manuel Turizo ha logrado ubicar su nombre en esta selecta curaduría del exmandatario estadounidense, consolidando su estatus como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.



La canción de Manuel Turizo que recomienda Barack Obama

La canción que ha puesto a bailar a Barack Obama este verano es 'Inglés en Miami', una colaboración cargada de frescura entre el colombiano Manuel Turizo y la banda venezolana Rawayana. Este tema, que destaca por su ritmo contagioso y su propuesta sonora ecléctica, es la única representación colombiana entre las 44 canciones seleccionadas por el expresidente para su listado de 2026.

La inclusión de este tema no es un hecho menor para Turizo, este reconocimiento llega en un punto álgido de su carrera internacional. Tras haber conquistado las listas globales con éxitos como 'La Bachata' y colaboraciones con figuras de la talla de Shakira y Karol G, aparecer en la lista de Obama representa un sello de aprobación que trasciende los géneros urbanos y lo posiciona en un circuito de escucha mucho más diverso y sofisticado. Algunos medios también han señalado que Turizo aparece en la selección a través de su colaboración 'En Privado' con Xavi, lo que refuerza la presencia del artista en el radar personal del exmandatario.



El listado completo de canciones de Barack Obama

La tradición de Barack Obama con sus playlists de verano se remonta al año 2015, cuando todavía ocupaba la Casa Blanca. En aquel entonces, en colaboración con la plataforma Spotify, el mandatario decidió compartir sus gustos musicales personales, un gesto con el que conectó de manera inédita con las audiencias más jóvenes. Con el paso de los años, esta práctica se extendió a listados de fin de año que incluyen también sus libros y películas favoritas, haciendo que las recomendaciones del Obama generen millones de interacciones y un impulso real en las cifras de streaming de los artistas mencionados.



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El listado de 2026 está compuesto por 44 canciones que reflejan una convivencia armónica entre clásicos inmortales y apuestas contemporáneas. A continuación, se detallan los temas y artistas que forman parte de esta exclusiva selección compartida por Obama:



Homenaje Principal: Song of Good Hope – Glen Hansard.

– Glen Hansard. Representación Latina: Inglés en Miami – Rawayana y Manuel Turizo .

– Rawayana y . Clásicos del Rock y Soul:

Revolution – The Beatles. Modern Love – David Bowie. Heart of Gold – Neil Young. Folsom Prison Blues – Johnny Cash. Let's Get It On – Marvin Gaye.

Hip Hop y Tendencias Actuales:

Ran to Atlanta – Drake con Future y Molly Santana. Road to Zion – Damian Marley con Nas.

Otros artistas destacados en la mezcla: Nina Simone, Coldplay, Earth, Wind & Fire, Los Lobos, Buena Vista Social Club, A Tribe Called Quest y Raye.

El criterio de Obama es conocido por ser ecléctico y multicultural. Sus listas no se basan en rankings de popularidad comercial, sino en una mezcla personal que une décadas, geografías y géneros que van desde el soul, el rock y el jazz hasta el hip hop y las nuevas tendencias de la música africana y en español. Este año, la lista tiene un matiz emotivo, ya que abre con un homenaje al músico irlandés Glen Hansard, quien falleció recientemente.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co