Bad Bunny liderará la gran noche de los Latin Grammy en Las Vegas: ¿cómo verla en vivo?

Este jueves 13 de noviembre la capital mundial del espectáculo se prepara una vez más para recibir a lo mejor de la música iberoamericana. La entrega número 26 de los Latin Grammy regresa a su histórica sede en Las Vegas tras un intervalo de dos años que la llevó por España y Miami. Sin duda, es la cita cultural imprescindible de la semana, prometiendo ser una celebración fastuosa que se vivirá en el MGM Grand Garden Arena.

Las expectativas son altísimas, especialmente porque el puertorriqueño Bad Bunny llega como el gran favorito, ostentando la impresionante cifra de doce nominaciones.



¿Dónde y a qué hora ver los Latin Grammy 2025?

La ceremonia principal de los Latin Grammy, que celebra la excelencia y diversidad de la música latina, se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Los fanáticos podrán seguir la transmisión en vivo a través de TNT y HBO Max.

La jornada comenzará mucho antes de que se entreguen los gramófonos más importantes. El Pre-Show, titulado 'Punto de Encuentro', arrancará a las 6:00 p. m. (MX) / 7:00 p. m. (COL/PER) / 9:00 p. m. (ARG/CHI). Durante este segmento, los conductores Heisel Mora y Lety Sahagún llevarán todos los detalles de la alfombra roja, además de entrevistas exclusivas y toda la emoción previa a la gala.



La ceremonia principal, donde la música latina tomará el escenario por completo, está programada para comenzar a las 8 p. m. de Las Vegas. En cuanto a las transmisiones internacionales, la gala principal empezará una hora después del pre-show.



Los anfitriones oficiales de esta edición serán el artista colombiano Maluma (ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy) y la carismática actriz y productora Roselyn Sánchez. Para aquellos que deseen revivir la magia de la noche, la ceremonia completa estará disponible en HBO Max durante las dos semanas posteriores a la entrega.



Bad Bunny, el gran anfitrión de los Latin Grammy

El rey del reguetón, Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), de 31 años, es el indiscutible protagonista de la noche con doce nominaciones. Su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' conquistó a la Academia Latina de la Grabación.

Su presencia es determinante en las tres categorías más importantes de la noche, conocidas como las "categorías reina": Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. En estas dos últimas, incluso, está nominado por duplicado. Este dominio llega luego de que el puertorriqueño fuera nominado a las mismas tres categorías en los Grammy que se celebrarán en febrero en Los Ángeles.

Aunque Bad Bunny lidera la contienda, tendrá que enfrentarse a rivales formidables que representan una amplia expresión de géneros y generaciones musicales. El explosivo dúo argentino de hip hop, Ca7riel & Paco Amoroso, que por primera vez recibe nominaciones, le sigue de cerca con diez con su álbum 'Papota'.

En un empate técnico con los argentinos se encuentra el laureado productor y compositor mexicano Édgar Barrera, también con diez nominaciones. Barrera, quien ha cosechado más de 70 nominaciones en los Latin Grammy a lo largo de su carrera, disputa los premios de Canción y Grabación del Año por su trabajo junto a Karol G en el sencillo 'Si antes te hubiera conocido'.

Otras grandes favoritas para la noche incluyen a Natalia Lafourcade con ocho nominaciones. También a la brasileña Liniker, quien consiguió siete nominaciones, incluyendo las tres principales de la noche, gracias a su exitoso álbum 'Caju'. En representación de Colombia, Karol G suma tres nominaciones. Su sencillo 'Si antes te hubiera conocido', proveniente de su reciente álbum 'Tropicoqueta', le valió una nominación a mejor canción tropical.

La categoría de Álbum del Año será un verdadero duelo de titanes, disputada por Bad Bunny y Liniker, además de Alejandro Sanz, Carín León, Gloria Estefan, Joaquina, Rauw Alejandro, Vicente García y Natalia Lafourcade.

