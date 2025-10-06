Maluma pintó el Empire State con la bandera de Colombia: así puede ver nuevamente el show

En la noche del 3 de octubre Maluma sumó un nuevo logro a su carrera musical a nivel internacional. El cantante colombiano se convirtió en el primer artista de reguetón en dar un show en el Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Juan Luis Londoño, nombre de pila de Maluma, dio su show desde el piso 86 del Empire State y el momento quedó marcado por la bandera de Colombia que pintó la punta del edificio neoyorquino. El amarillo, azul y rojo fueron vistos en la cima de uno de los edificios más altos y reconocidos de Nueva York, marcando un hecho sin precedentes para la ciudad y para el artista colombiano.



Así fue el concierto de Maluma en el Empire State

La presentación de Maluma en el Empire State Building se dio como parte de las actividades organizadas en la ciudad por el mes de la herencia hispana, una conmemoración anual que celebra la influencia cultural y artística que tienen las comunidades latinas presentes en todo Estados Unidos.

"Hoy vamos a vestir la torre con los colores de la bandera colombiana. Les hago este video para todos los soñadores que me ven, toda la gente que me ha seguido durante todos estos años. Ni en mis sueños más locos hubiera imaginado que la noche de hoy se va a dar de esta manera. Quiero que sean testigos de lo que estamos a punto de vivir", expresó el cantante de 31 años en su cuenta de Instagram momentos antes de salir a escena.



El show fue transmitido en vivo en el canal de YouTube de BOSS, marca de la que Maluma es colaborador y una de sus imágenes desde hace varios años. La transmisión rápidamente se convirtió en tendencia mundial en la plataforma de video, conectando a miles de personas a través del mundo con el show del colombiano.

A lo largo del espectáculo, Maluma interpretó algunas de sus más recientes canciones, pero también las más populares de su repertorio como 'Corazón', 'Chantaje', 'Hawái' y 'Bronceador'. El show también contó con alta calidad en la escenografía, combinando luces y producción de alto nivel.



El paisa también tuvo importantes invitados del mundo artístico, pero que también son sus grandes amigos como J Balvin y Pipe Bueno, quienes acompañaron a Maluma en el escenario durante unos minutos para interpretar junto a él la canción de 'Cuatro Babys'.

El nombre de Maluma se convirtió en tendencia en redes sociales, donde muchos de sus seguidores, especialmente colombianos, celebraban el logro del cantante paisa. A sus 31 años, Londoño se ha convertido en una de las figuras colombianas más representativas del género urbano a nivel internacional, pero el paisa también ha logrado colocar su nombre en la industria de la moda y los licores. El show en el Empire State Building refuerza la internacionalización y posicionamiento del cantante.

Tras el concierto, el cantante colombiano compartió en su perfil de Instagram algunas fotos y videos de lo que vivió en este paso por Nueva York y reflexionó sobre lo que significa ser latino en Estados Unidos. "Viendo estas imágenes solo puedo pensar en las miles de personas que salieron de su país a buscar una mejor vida en el extranjero, que este post solo sirva de motivación y de compañía... Cada esfuerzo ha valido la pena".

Maluma hace importante anuncio

Después de su presentación en el Empire State Building la carrera del colombiano sigue dando de qué hablar. El mismo Maluma informó a su seguidores a través de un comunicado que ya no seguirá trabajando de la mano de Walter Kolm, su mánager desde hace varios años.

"Tras doce años de una relación marcada por el compromiso, la visión compartida y grandes logros, Maluma y Walter Kolm, junto al equipo de WK Entertainment, anuncian la terminación de su relación de management. Durante este tiempo, ambas partes construyeron una alianza que llevó la carrera de Maluma a nuevos niveles, consolidándolo como uno de los artistas latinos más influyentes a nivel mundial y abriendo caminos que hoy son referentes en la industria musical", detalló.

