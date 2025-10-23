NMIXX: el grupo k-pop que se dejó conquistar por Karol G y quiere aprender salsa en Colombia

Cuando las integrantes de NMIXX, uno de los grupos femeninos más prometedores del mundo del k-pop, entonaron una canción de Karol G, no imaginaron que aquel gesto despertaría tanto cariño en Latinoamérica. Su pronunciación en español, su respeto por el ritmo y su entrega frente al micrófono fueron interpretados por muchos fans como una declaración de amor hacia la cultura latina.

“Cuando canté por primera vez una canción de Karol G en español, la pronunciación me resultó bastante difícil”, confesó Sullyoon, una de las integrantes de la agrupación que se aprendió la letra de 'Si antes te hubiera conocido'. “La entonación y la forma de transmitir la emoción eran nuevas para mí, así que tuve que practicar mucho. Pero gracias a la ayuda de quienes me rodeaban, fui ganando confianza. Ahora se siente mucho más natural que antes. No soy perfecta todavía, pero fue una gran motivación para seguir mejorando”.

Esa curiosidad por los sonidos latinos no se queda en un simple cover. Jiwoo asegura que una de las cosas que más le atrae de Colombia es precisamente su energía musical. “He escuchado que la música colombiana tiene un ritmo y una fuerza muy especiales. Me encantaría escuchar más música latina, vivirla en persona y sentir la energía de los fans allá”, comentó.



Kyujin, la más joven del grupo, complementa el entusiasmo con un sueño muy concreto: “Sé que Colombia es famosa por su música y sus bailes, especialmente la salsa. Si alguna vez tengo la oportunidad de visitar, me encantaría aprender salsa con los locales y sumergirme en su ambiente festivo. También me gustaría probar la comida tradicional y ver los paisajes”.

Esa mezcla de curiosidad cultural y energía juvenil parece definir el espíritu de NMIXX, un grupo que debutó en 2022 bajo la compañía JYP Entertainment y que desde entonces ha buscado construir su propio estilo dentro del saturado universo del k-pop.



'Blue Valentine', su primer álbum completo

Su más reciente trabajo, 'Blue Valentine', representa un punto de madurez musical y emocional. “Siendo este nuestro primer álbum, invertimos mucho tiempo y energía en él, y pusimos todo nuestro corazón en el proceso. Es nuestro trabajo más personal”, explica Lily, una de las voces principales del grupo.

Para Haewon, líder de la agrupación, el álbum va más allá del simple logro de publicar su primer larga duración: “Cada experimento musical y cada escenario desde nuestro debut han sido parte del viaje que nos llevó a este álbum. No se trata solo de ser nuestro primer disco, sino de capturar y expresar todo lo que hemos vivido y mostrar completamente el verdadero color de NMIXX”.

Entre las canciones más destacadas se encuentra 'SPINNIN’ ON IT', una de las favoritas de Jiwoo y Kyujin.

En un universo musical donde el amor suele presentarse en formas idealizadas, NMIXX apuesta por una visión más realista y emocional. “El amor, sin importar la forma que tome, puede ser algo hermoso y poderoso. Incluso si te sientes perdido, no estás solo: ¡tienes a NMIXX contigo!”, reflexiona Lily sobre el mensaje detrás de 'Blue Valentine'.

Haewon complementa esa idea con una mirada más madura: “El amor puede hacernos daño, pero también hacernos felices. En lugar de quedarnos con uno de esos lados, debemos mirar su esencia y seguir creyendo en él”.



Un fenómeno global con alma híbrida

La agrupación, compuesta por Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin, se distingue por lo que llaman su propio género: el MIXX POP, un formato donde fusionan dos o más estilos en una misma canción. Esa experimentación sonora, acompañada de coreografías complejas y una estética vibrante, ha permitido que el grupo conquiste audiencias en Asia, Estados Unidos y Latinoamérica.

“Creo que el éxito global del k-pop se debe al amor y la pasión de los fans”, dice Bae. “El encanto del género está en cómo combina distintos estilos para crear nuevos sonidos, junto con presentaciones que cautivan a la gente de todo el mundo”.

Después de lanzar su primer álbum completo, NMIXX tiene metas claras. “Queremos tener aún más NSWERs (nombre de su fandom) en todo el mundo y poder encontrarnos con ellos más seguido”, asegura Haewon. Bae añade: “Sueño con que podamos ir de gira tras finalizar con éxito nuestro primer concierto en solitario. Quiero conocer a tantos fans como sea posible y seguir creciendo como artista”.

Con su mezcla de talento, autenticidad y curiosidad cultural, NMIXX se consolida como una de las nuevas voces femeninas del k-pop más abiertas al diálogo entre culturas. Y si sus planes se cumplen, tal vez no falte mucho para verlas en un escenario colombiano, cantando —esta vez en vivo— algún clásico de Karol G, pero con su sello inconfundible de MIXX POP.

