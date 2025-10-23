En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / NMIXX: el grupo k-pop que se dejó conquistar por Karol G y quiere aprender salsa en Colombia

NMIXX: el grupo k-pop que se dejó conquistar por Karol G y quiere aprender salsa en Colombia

La agrupación surcoreana sorprendió haciendo un cover de Karol G en perfecto español, justo antes de presentar su primer álbum de larga duración.

Por: María Paula González
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
NMIXX
La agrupación femenina de k-pop está presentando su primer álbum de larga duración -
Foto: Cortesía

Publicidad

Publicidad

Publicidad