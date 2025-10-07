Florinda Meza reaccionó al sketch del Chavo hecho por Bad Bunny en Saturday Night Live

Bad Bunny sorprendió al mundo entero al llevar a los queridos personajes de El Chavo del 8 al programa estadounidense Saturday Night Live, algo que emocionó a todo el público latino conectado a su participación en el espacio televisivo. Pero en las últimas horas quien reaccionó fue Florinda Meza, la actriz mexicana que dio vida a Doña Florinda en la versión original.



¿Qué dijo Florinda Meza sobre el sketch de Bad Bunny?

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana Florinda Meza se refirió a la participación de Bad Bunny en SNL, interpretando a Quico, el personaje de Carlos Villagrán en El Chavo del 8. La mujer dio su opinión sobre lo que ella llamó un "homenaje" a su querido Roberto Gómez Bolaños, Chespirito y creador del programa de humor mexicano.

"Me preguntan mi opinión sobre el sketch del Chavo del Ocho en el programa Saturday Night Live. Por supuesto, me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota", escribió la famosa actriz mexicana.

Meza recalcó que "esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín. Incluso Matt Groening, creador de Los Simpsons, incluyó en su famosa serie animada un personaje inspirado en el Chapulín Colorado. Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio".



La mexicana también recalcó que el mensaje que ella supuestamente publicó en X y que se ha estado difundiendo en redes, donde ella reacciona mal a la interpretación del puertorriqueño, es falso. Advirtió a sus seguidores a los peligros que se exponen algunas personas con el uso indiscriminado de la inteligencia artificial.

Finalmente, resaltó que "otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso ... ¡Ay! Sólo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo. Seguimos con esa ilusión por siempre. ¿Verdad, Tesoro?".



Al igual que Florinda Meza, el actor y humorista Carlos Villagrán también reaccionó a lo hecho por Bad Bunny en televisión internacional. El hombre que siempre le dio vida a Quico le escribió directamente al cantante: "@badbunnypr me tocará cantar 'El sapito a tu estilo'".



Así fue la presentación de Bad Bunny en SNL

El puertorriqueño inauguró la 51ª temporada de SNL con una mezcla de humor, orgullo latino y referencias culturales que rápidamente se volvieron virales. Durante su monólogo, el artista habló con naturalidad sobre su próximo gran desafío: su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, un hito que marcará la primera vez que un artista ofrecerá el show completamente en español.

“Creo que todos están contentos con eso, incluso Fox News”, bromeó el intérprete de Tití me preguntó, provocando risas del público. Luego, con su característico tono relajado, cambió al español para dedicar unas palabras a la comunidad latina: “Más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar”. Y cerró con un toque de picardía en inglés: “If you didn’t understand what I just said, you have four months to learn!”.

Pero lo que realmente encendió las redes fue el sketch inspirado en El Chavo del 8, un homenaje inesperado y nostálgico a una de las series más queridas del humor latinoamericano. En la parodia, el comediante Marcello Hernández interpretó al Chavo, mientras Bad Bunny asumió el papel de Quico, con su clásico gorro de marinero y mejillas infladas. El elenco incluyó también a Andrew Dismukes como Don Ramón, Chloe Fineman como Doña Florinda, Sarah Sherman como la Chilindrina, Kenan Thompson como el Sr. Barriga (rebautizado como Mr. Stomach) y el actor Jon Hamm como el profesor Jirafales.

