En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS PROPALESTINAS
COLOMBIANAS LIBERADAS
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Florinda Meza reaccionó al sketch del Chavo hecho por Bad Bunny en Saturday Night Live

Florinda Meza reaccionó al sketch del Chavo hecho por Bad Bunny en Saturday Night Live

La actriz mexicana dio su opinión sobre el homenaje que Bad Bunny le dio al programa de Roberto Gómez Bolaños en televisión estadounidense.

Por: María Paula González
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Florinda Meza y Bad Bunny
Florinda Meza habló sobre Bad Bunny y la interpretación que hizo de Quico -
Fotos: Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad