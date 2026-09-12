Beéle, Sean Paul y Andrés Calamaro: así se vivirá el Festival Cordillera el sábado 12 de septiembre

El Festival Cordillera se ha consolidado como el punto de encuentro definitivo para la música latinoamericana, un ambiente donde el rock, el reggae, la salsa, el pop urbano y los ritmos folclóricos conversan sin barreras, transformando el Parque Simón Bolívar en un epicentro de fiesta, nostalgia y cultura. Con una propuesta sostenible que promueve la reforestación de la Cordillera de los Andes y el respeto por la biodiversidad local, el evento no es solo un festival de música, sino un tributo a la riqueza cultural de América Latina.

La jornada del sábado 12 de septiembre promete ser inolvidable. La programación reúne a verdaderas leyendas de la música hispanoamericana y figuras de alcance global, destacando presentaciones imperdibles como las de Andrés Calamaro, Beéle y Sean Paul.



Los platos fuertes de la jornada: Calamaro, Beéle y Sean Paul

Andrés Calamaro:

Hablar de Andrés Calamaro es repasar el libro de historia del rock en español. El cantautor argentino llega al escenario Cordillera para ofrecer una cátedra de himnos generacionales. Con un catálogo que abarca desde su etapa con Los Rodríguez hasta sus trabajos solistas como 'Alta Suciedad' y 'Honestidad Brutal', "El SalmónUn encuentro en el que los fans esperan que se salde una deuda por desilusiones en ediciones anteriores ediciones.



Beéle:

El talento colombiano de Beéle sigue tomando fuerza a nivel internacional y ahora que es representante de una nueva ola de sonidos que mezclan el afrobeats, el dancehall y el pop urbano con sabor caribeño, el joven artista de Barranquilla deleitará al público en el escenario Cordillera. Con éxitos virales y colaboraciones de peso que acumulan millones de reproducciones, su show aportará la cuota de frescura, romanticismo y ritmo bailable indispensable para calentar la noche del sábado.



Sean Paul:

Desde Jamaica para el mundo, Sean Paul encabeza el escenario Aconcagua para cerrar la jornada con una explosión de energía. Con más de dos décadas de trayectoria dominando las listas globales de éxitos, el ícono del dancehall y reguetón internacional hará retumbar el festival con temas legendarios como 'Get Busy', 'Temperature', 'No Lie' y 'Got 2 Luv U'. Su presentación traerá la cuota de ritmo global que pondrá a bailar a todo el festival en las primeras horas de la madrugada.



Programación por escenarios y horarios (Sábado 12 de Septiembre)

Para que armes tu itinerario de conciertos sin perderte a tus artistas favoritos, te compartimos los horarios detallados en formato de 12 horas:



Escenario Cordillera

Kei Linch – 02:00 PM - 02:45 PM

Dread Mar I – 03:30 PM - 04:30 PM

Fobia – 05:30 PM - 06:30 PM

Andrés Calamaro – 07:45 PM - 09:15 PM

Beéle – 10:30 PM - 11:45 PM

Escenario Aconcagua

Nelda Piña – 02:45 PM - 03:30 PM

Ed Maverick – 04:30 PM - 05:30 PM

Cultura Profética – 06:30 PM - 07:45 PM

Grupo Niche – 09:15 PM - 10:30 PM

Sean Paul – 11:45 PM - 01:00 AM (Domingo)

Escenario Cotopaxi

Latin Brothers – 02:00 PM - 02:45 PM

Emmanuel Horvilleur – 03:30 PM - 04:30 PM

Ke Personajes – 05:30 PM - 06:30 PM

Meme del Real – 08:00 PM - 09:00 PM

Miguel Mateos – 10:45 PM - 11:45 PM

Escenario Cocuy

Paula Pera – 02:45 PM - 03:30 PM

Kapanga – 04:30 PM - 05:30 PM

Poligamia – 06:45 PM - 07:45 PM

Virus – 09:30 PM - 10:30 PM

Lido Pimienta – 12:00 AM - 01:00 AM (Domingo)

Recomendaciones para vivir la mejor experiencia en el festival

Para disfrutar al máximo el sábado en el Festival Cordillera, ten en cuenta las siguientes pautas prácticas impartidas por la organización:



Logística de ingreso: Las puertas abren a la 1:00 PM y el ingreso máximo está permitido hasta las 12:00 AM . Ten en cuenta que la manilla Cashless es solo un medio de pago interno y no da ingreso al festival. Recuerda que habrá requisa de seguridad a la entrada y no se permitirá el ingreso a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

Las puertas abren a la y el ingreso máximo está permitido hasta las . Ten en cuenta que la manilla Cashless es solo un medio de pago interno y no da ingreso al festival. Recuerda que habrá requisa de seguridad a la entrada y no se permitirá el ingreso a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Qué llevar ("Lo que SÍ"): Puedes ingresar celular, powerbanks , impermeable, gafas de sol, sombrero o gorra, bloqueador solar (máximo 100 ml), gel antibacterial (máximo 100 ml) y termos o vasos vacíos. En cuanto a maletas, están permitidos morrales/bolsos (máximo 30 x 30 x 15 cm, preferiblemente transparentes), canguros y bolsas de mano pequeñas (máximo 16 x 11 cm).

Puedes ingresar celular, , impermeable, gafas de sol, sombrero o gorra, bloqueador solar (máximo 100 ml), gel antibacterial (máximo 100 ml) y termos o vasos vacíos. En cuanto a maletas, están permitidos morrales/bolsos (máximo 30 x 30 x 15 cm, preferiblemente transparentes), canguros y bolsas de mano pequeñas (máximo 16 x 11 cm). Cuidado personal y respeto: Prioriza la hidratación (ubica los puntos de mínimo vital de agua) y la alimentación durante el día. Mantén el cuidado de tus pertenencias en accesos y salidas, ubica los baños y puestos de salud, y respeta la fauna presente en el parque sin alimentarla ni intentar atraparla.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co