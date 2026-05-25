Festival Cordillera confirma a Sean Paul como el primer artista invitado de su quinta edición

La espera comenzó a tomar forma para miles de fanáticos de la música en Colombia. El Festival Cordillera, uno de los eventos musicales más esperados del país y una de las citas más importantes para los sonidos latinoamericanos, confirmó oficialmente a su primer artista para la edición de 2026: Sean Paul.



El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del festival y estuvo acompañado por un video publicado en Instagram en el que se confirmó la llegada del artista jamaiquino a Bogotá. La noticia rápidamente despertó emoción entre los asistentes, especialmente entre quienes crecieron escuchando algunos de los mayores éxitos del dancehall y el reggae fusión de las últimas décadas.

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“Mucho antes de que los ritmos del Caribe dominaran el mundo, ya había una voz llevando el dancehall por toda Latinoamérica. Una generación entera aprendió a bailar distinto con sus canciones. Ahora ese viaje llega a la Cordillera y tiene un nombre: Sean Paul”, señaló el festival en el video compartido en sus plataformas digitales.

La confirmación del artista también aumentó las expectativas sobre el cartel oficial del evento, que todavía no ha sido revelado completamente y que, como en años anteriores, promete reunir figuras reconocidas de distintos géneros musicales de América Latina y el mundo.



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¿Quién es Sean Paul?

Sean Paul es uno de los artistas más reconocidos del dancehall a nivel internacional. El cantante y productor jamaiquino alcanzó fama mundial a comienzos de los años 2000 gracias a canciones que marcaron una generación y que aún siguen presentes en fiestas, emisoras y plataformas digitales.

Entre sus temas más populares aparecen canciones como I'm Still in Love with You, Get Busy, Gimme The Light y No Lie además de colaboraciones con artistas internacionales que ayudaron a expandir el sonido caribeño a nivel global.

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Su estilo combina dancehall, reggae, pop y ritmos urbanos, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes de la música jamaiquina contemporánea.

La llegada de Sean Paul al Festival Cordillera representa además una apuesta por ampliar la diversidad sonora del evento, que tradicionalmente ha reunido artistas del rock, el pop, la salsa, el ska y la música alternativa latinoamericana.

Fechas del Festival Cordillera

La organización del festival ya había confirmado previamente que la edición 2026 se realizará los días 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, escenario que se ha convertido en la sede habitual del evento desde sus primeras ediciones.

“El agua es el camino más antiguo de la música latina. Nos vemos el 12 y 13 de septiembre”, fue el mensaje compartido por el festival al anunciar oficialmente las fechas.

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Con el paso de los años, el Festival Cordillera se consolidó como uno de los encuentros musicales más importantes para los amantes de los sonidos latinoamericanos y una de las experiencias culturales más esperadas por el público colombiano.

En ediciones anteriores, el escenario recibió artistas como Juanes, Juan Luis Guerra, Residente y Fonseca.

¿Dónde comprar las entradas?

Mientras continúa la expectativa por conocer el resto del cartel oficial, el festival ya inició la comercialización de sus combos Sudamerican Rockers, dirigidos a los asistentes más fieles del evento.

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Por su parte, la venta para el público general inició el 15 de mayo con todos los medios de pago habilitados a través de Ticketmaster.co

Actualmente, el festival cuenta con tres tipos de combos para los dos días del evento: General, GA+ y VIP, cada uno dividido en distintas etapas de venta.

Los precios del combo General arrancan desde $659.000 con servicio incluido en etapa uno, mientras que la opción VIP alcanza hasta $1.709.000 en la tercera etapa.

La confirmación de Sean Paul abrió oficialmente la temporada de anuncios para el Festival Cordillera 2026 y aumentó las especulaciones sobre qué otros artistas harán parte del evento.

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En redes sociales, varios usuarios ya comenzaron a reaccionar al anuncio y a compartir listas de artistas que esperan ver en esta nueva edición. "Se empezó a poner bueno esto, consientanme y compramos esos tickets", afirmó un usuario.

La quinta edición del festival buscará mantener el impacto de años anteriores y reafirmar el lugar que el Cordillera ha ganado dentro de la escena musical latinoamericana, reuniendo durante dos días a miles de personas alrededor de ritmos que atraviesan generaciones, territorios y memorias culturales.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co