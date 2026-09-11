¿Quién es Cristian Vélez, el nuevo vocalista de la banda El Aventurero de Yeison Jiménez?

Luego de un largo proceso de selección en el reality de 'La Banda del Aventurero' que reunió a decenas de cantantes colombianos con la ilusión de continuar con el legado musical de Yeison Jiménez, finalmente se ha dado a conocer al ganador de este concurso. Se trata de Cristian Vélez, un reconocido cantante que ahora tendrá la labor de poner su voz a las canciones de la agrupación.



La selección del nuevo vocalista de 'La Banda del Aventurero' estuvo a cargo de varias personas cercanas a Yeison Jiménez y conocedores de su proceso musical, entre ellos Sonia Restrepo y la periodista Diva Jessurum. A lo largo del programa, los jurados estudiaron detenidamente a los artistas que querían ocupar el lugar de Jiménez y definieron, a partir de su conocimiento, decidieron que Vélez sería la mejor opción.



¿Quién es Cristian Vélez?

Cristian Vélez es un cantante antioqueño que tiene una amplía experiencia en la música popular, ranchera y hasta vallenato. El artista musical tiene un amplio recorrido en la industria, lo que destacó durante su paso en el reality. Dentro de su experiencia, ha compartido escenario con artistas como Luis Alfonso, gran amigo de Yeison Jiménez.

Los capítulos del reality se publicaron a través de plataformas digitales, en los cuales las personas a cargo de la selección tenían en cuenta el talento, pero también la conexión que cada participante podía tener con la banda y con el legado del artista de Manzanares que falleció el pasado 10 de enero. Cristian Vélez en sus redes sociales y a lo largo del reality demostró su admiración y respeto por Yeison Jiménez.

"Estoy destrozado con esta noticia. El artista en el cual me inspiré para hacer mi carrera musical como cantante. Pocas veces pude compartir con el gran Yeison Jiménez. Gracias por tus consejos, gracias por tus canciones, gracias por tu legado y gracias por ser mi mayor inspiración en mi carrera. Seguiré llevando tu música con el corazón. Soñaba con cantar a tu lado", escribió el pasado 10 de enero en una galería de fotos que publicó al conocer la triste noticia del fallecimiento.



Ahora, el artista antioqueño tendrá la labor de poner su voz en los éxitos que catapultaron a Yeison Jiménez. Con su anuncio como el nuevo vocalista de la banda, ahora su camino estará de la mano del grupo, en las presentaciones que tengan agendadas en el futuro.



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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co