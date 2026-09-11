Película colombiana 'El fin de los tiempos' gana premio en la Semana de la Crítica de Venecia

La Semana Internacional de la Crítica (SIC), certamen independiente del Festival de Venecia, premió este viernes con una mención de honor y por su contribución técnica a la película colombiana 'El fin de los tiempos'. La película ganadora de este concurso ha sido 'Prima della guerra' del italiano Tommaso Usbertini, a quien va el 'Gran Premio IWonderfull" como mejor pieza de esta 41 edición de la SIC.



'El fin de los tiempos', realizada por Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas, ha recibido el Premio a la Mejor Contribución Técnica y una mención especial del Gran Premio. La cinta consiste en un vídeo-ensayo experimental que plantea otros futuros para Colombia a partir de la Inteligencia Artificial, a partir de vídeos grabados durante años por la familia del propio director.

Así, muestra los esfuerzos de Salomé por hallar entre ese material los motivos de la tristeza de su madre. En aquellas fiestas familiares o en los momentos más íntimos de su casa, la protagonista observa las heridas de su país y de su continente, como la dictadura, la Operación Cóndor o el atentado del vuelo Avianca. El jurado de la SIC la considera una obra "única" y una "experiencia verdaderamente singular".

"Al principio intriga, luego sorprende; te hace reír y, un momento después, puede llevarte hasta las lágrimas; y, antes de que te des cuenta, ahí estás, desorientado, incluso desconcertado, y al final, sencillamente, te deja sin aliento", se lee en las motivaciones del premio. La SIC, especializada en el cine de autor y experimental, transcurre de forma paralela e independiente al Festival de Venecia, que este viernes ha tocado a su fin y mañana sábado dará a conocer la película ganadora de su León de Oro y el resto del palmarés.



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