De Spider-Man a Friends: las escenas eliminadas y cambiadas en Hollywood por los atentados del 11S

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York transformaron para siempre la memoria cultural y la industria audiovisual mundial. Tras 25 años del ataque ejecutado por 19 integrantes de la red al-Qaeda liderados por Osama Bin Laden y que cobró la vida de 2.977 personas, los archivos de Hollywood y de la televisión estadounidense también tuvieron un impacto que involucró reediciones, censuras preventivas y cancelaciones definitivas.



Tras la tragedia, estudios de cine y cadenas de televisión debieron reaccionar con extrema rapidez para retirar imágenes del skyline neoyorquino, reescribir guiones completos, ajustar secuencias promocionales y apartar del aire episodios que podían resultar dolorosos para la sensibilidad pública.

El trágico suceso tocó de cerca a la propia industria del entretenimiento con la muerte de David Angell, co-creador y productor ejecutivo de la aclamada comedia 'Frasier', quien viajaba a bordo del vuelo 11 de American Airlines, el primer avión en impactar contra las torres. En medio de ese doloroso contexto, producciones como 'The West Wing' optaron por emitir episodios especiales sobre lo ocurrido, mientras que decenas de proyectos en rodaje o postproducción debieron modificar su contenido de manera urgente.



Películas que fueron editadas tras los atentados del 11S

El impacto en la industria cinematográfica afectó a grandes producciones que ya estaban terminadas o en fase final de elaboración.



Spider-Man (2002): La taquillera entrega dirigida por Sam Raimi y estelarizada por Tobey Maguire mantuvo intacta la trama principal de la película. Sin embargo, Sony debió retirar de urgencia su célebre avance promocional, en el cual el héroe atrapaba un helicóptero en una enorme telaraña tejida entre las Torres Gemelas. Asimismo, la distribuidora eliminó afiches publicitarios donde se reflejaba la silueta del World Trade Center en los ojos del traje del superhéroe.

La taquillera entrega dirigida por Sam Raimi y estelarizada por Tobey Maguire mantuvo intacta la trama principal de la película. Sin embargo, Torres Gemelas. Asimismo, la distribuidora eliminó afiches publicitarios donde se reflejaba la silueta del World Trade Center en los ojos del traje del superhéroe. Zoolander: La comedia dirigida y protagonizada por Ben Stiller junto a Owen Wilson tenía fecha de estreno fijada apenas 17 días después del 11 de septiembre. Ante la inminencia del lanzamiento, la producción optó por borrar digitalmente las Torres Gemelas de las tomas generales del horizonte de Manhattan en postproducción, evitando tener que volver a filmar.

La comedia dirigida y protagonizada por Ben Stiller junto a Owen Wilson tenía fecha de estreno fijada apenas 17 días después del 11 de septiembre. Ante la inminencia del lanzamiento, la producción optó por borrar digitalmente las Torres Gemelas de las tomas generales del horizonte de Manhattan en postproducción, evitando tener que volver a filmar. Hombres de Negro 2: La secuela de ciencia ficción protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones en sus papeles de los agentes J y K sufrió una de las modificaciones más complejas. El clímax argumental y l a batalla final contra la alienígena Serleena estaban planeados originalmente para desarrollarse en el complejo del World Trade Center. Tras los ataques, la secuencia fue completamente reescrita y vuelta a rodar para reubicar la confrontación alrededor de la Estatua de la Libertad.

La secuela de ciencia ficción protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones en sus papeles de los agentes J y K sufrió una de las modificaciones más complejas. El clímax argumental y l Tras los ataques, la secuencia fue completamente reescrita y vuelta a rodar para reubicar la confrontación alrededor de la Estatua de la Libertad. Lilo y Stitch : La aclamada cinta animada de Disney, estrenada en 2002, reestructuró de forma drástica su tramo final. En la animación original, el personaje de Stitch secuestraba un avión comercial Boeing 747 y volaba a baja altura entre los rascacielos de una ciudad. Para evitar imágenes que recordaran la tragedia urbana provocada por al-Qaeda, el avión fue sustituido por una nave espacial y el escenario urbano se cambió por un paisaje montañoso.

La aclamada cinta animada de Disney, estrenada en 2002, reestructuró de forma drástica su tramo final. En la animación original, el personaje de Stitch secuestraba un avión comercial Boeing 747 y volaba a baja altura entre los rascacielos de una ciudad. Para evitar imágenes que recordaran la tragedia urbana provocada por al-Qaeda, el avión fue sustituido por una nave espacial y el escenario urbano se cambió por un paisaje montañoso. Serendipity ("Señales de amor"): Esta comedia romántica estelarizada por John Cusack y Kate Beckinsale llegó a las salas de cine el 5 de octubre de 2001. La producción realizó un retoque digital de última hora para retirar las torres de los planos en los que aparecía la escenografía neoyorquina.

Pero no solo las películas se vieron afectadas por la tragedia, también algunas series que para el momento se transmitían en la televisión estadounidense.



Friends : En el episodio "The One Where Rachel Tells Ross" de la octava temporada, emitido el 11 de octubre de 2001, se había grabado una subtrama en la que Chandler (Matthew Perry) y Monica (Courteney Cox) pasaban por el aeropuerto rumbo a su luna de miel. Tras ver un cartel que prohibía explosivos, Chandler bromeaba diciendo: "No tiene que preocuparse por mí, señora, me tomo mis bombas muy en serio", lo que provocaba su arresto por parte del personal de seguridad. Al considerar que la escena resultaba de pésimo gusto tras los atentados, los guionistas descartaron la secuencia y escribieron una trama completamente nueva centrada en los celos de la pareja frente a otros viajeros. La secuencia eliminada solo vio la luz años después en ediciones de DVD para el Reino Unido.

: En el episodio "The One Where Rachel Tells Ross" de la octava temporada, emitido el 11 de octubre de 2001, se había grabado una subtrama en la que Chandler (Matthew Perry) y Monica (Courteney Cox) pasaban por el aeropuerto rumbo a su luna de miel. Tras ver un cartel que prohibía explosivos, Chandler bromeaba diciendo: "No tiene que preocuparse por mí, señora, me tomo mis bombas muy en serio", lo que provocaba su arresto por parte del personal de seguridad. Al considerar que la escena resultaba de pésimo gusto tras los atentados, los guionistas descartaron la secuencia y escribieron una trama completamente nueva centrada en los celos de la pareja frente a otros viajeros. La secuencia eliminada solo vio la luz años después en ediciones de DVD para el Reino Unido. Sex and the City: La popular serie ambientada en Nueva York modificó su icónica secuencia de apertura. El encuadre en el que Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) caminaba con la silueta de las Torres Gemelas de fondo fue retirado y sustituido por otros íconos de Manhattan.

La popular serie ambientada en Nueva York modificó su icónica secuencia de apertura. El encuadre en el que Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) caminaba con la silueta de las Torres Gemelas de fondo fue retirado y sustituido por otros íconos de Manhattan. La Ley y el Orden: La temporada 12 de la franquicia dramática, estrenada a finales de septiembre de 2001, y la variante Law & Order: Special Victims Unit retiraron la toma inicial del World Trade Center de sus créditos. Además, se incluyó una voz en off con una dedicatoria especial en homenaje a las víctimas, policías y bomberos.

La temporada 12 de la franquicia dramática, estrenada a finales de septiembre de 2001, y la variante Law & Order: Special Victims Unit retiraron la toma inicial del World Trade Center de sus créditos. Además, se incluyó una voz en off con una dedicatoria especial en homenaje a las víctimas, policías y bomberos. Los Soprano: La presentación de la serie mostraba a Tony Soprano (James Gandolfini) conduciendo desde el Túnel Lincoln hacia Nueva Jersey con las Torres Gemelas reflejadas en su espejo retrovisor. A partir de la cuarta temporada, estrenada en 2002, esa imagen fue eliminada definitivamente de la cabecera.

La presentación de la serie mostraba a Tony Soprano (James Gandolfini) conduciendo desde el Túnel Lincoln hacia Nueva Jersey con las Torres Gemelas reflejadas en su espejo retrovisor. A partir de la cuarta temporada, estrenada en 2002, esa imagen fue eliminada definitivamente de la cabecera. Transformers: Robots in Disguise: La serie animada emitida en Estados Unidos por Fox Kids se vio severamente afectada debido a que contenía batallas en las que Megatron destruía rascacielos, colapso de edificios y referencias a explosiones o bombas, numerosos episodios fueron reeditados, postergados o sacados de circulación.

Además de ediciones en imágenes y guiones, el impacto del S11 también causó la cancelación abrupta de proyectos televisivos y la salida de pantalla de episodios antiguos en retransmisión.



The Lone Gunmen: Este spin-off de The X-Files duró únicamente 13 episodios y fue cancelado debido al clima social adverso tras el 11-S. El aspecto más impactante de la serie radica en su episodio piloto, en el cual la trama giraba en torno a un complot donde un avión secuestrado y controlado a distancia estaba a punto de estrellarse contra el World Trade Center, una conspiración orquestada por fabricantes de armas estadounidenses para culpar a un dictador extremista e incrementar las ventas de armamento al gobierno.

Este spin-off de The X-Files duró únicamente 13 episodios y fue cancelado debido al clima social adverso tras el 11-S. El aspecto más impactante de la serie radica en su episodio piloto, en el cual la trama giraba en torno a un complot donde un avión secuestrado y controlado a distancia estaba a punto de estrellarse contra el World Trade Center, una conspiración orquestada por fabricantes de armas estadounidenses para culpar a un dictador extremista e incrementar las ventas de armamento al gobierno. The X-Files: Aunque la versión oficial tras su cancelación en 2002 (al concluir la novena temporada) apuntó a la caída de los índices de audiencia, su creador Chris Carter y el equipo de producción sostuvieron que la sensibilidad y el ambiente colectivo posteriores al 11-S volvieron inviable la continuidad del formato.

Aunque la versión oficial tras su cancelación en 2002 (al concluir la novena temporada) apuntó a la caída de los índices de audiencia, su creador Chris Carter y el equipo de producción sostuvieron que la sensibilidad y el ambiente colectivo posteriores al 11-S volvieron inviable la continuidad del formato. Episodios retirados de retransmisiones:

Married... With Children: El episodio de la octava temporada "Get Outta Dodge" (emitido originalmente en 1997), en el que dos hombres árabes con una bomba se presentaban afuera de la casa de Al Bundy para comprarle su automóvil por 40 dólares, fue sacado por completo de las repeticiones televisivas. Los Simpson: El aclamado capítulo "The City of New York vs. Homer Simpson" (1997), donde la familia viaja a Manhattan y gran parte de la trama ocurre en las instalaciones del World Trade Center, dejó de emitirse regularmente en la televisión estadounidense durante años, antes de volver a ser incorporado en la programación y en plataformas de streaming



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.