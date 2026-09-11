"Me tildan de infiel": declaraciones de Jessi Uribe previo a sus conciertos con Paola Jara

El nombre del cantante santandereano Jessi Uribe se ha mantenido en el centro de las tendencias tras una sincera entrevista en la que abordó sin tapujos las luces y sombras de su pasado sentimental y la madurez de su matrimonio con la también estrella de la música popular Paola Jara. El intérprete aclaró las dudas sobre su vida personal y reafirmó la solidez de su vínculo afectivo, sirviendo como el marco perfecto para el esperado anuncio de su regreso a los escenarios de la capital.



En la actualidad, Jessi Uribe y Paola Jara comparten más allá que una vida sentimental juntos, logrando combinar su talento y su repertorio en un show que emociona a sus seguidores. Tras registrar un rotundo 'sold out' en la venta inicial, la pareja de artistas confirmó una segunda fecha en el Movistar Arena de Bogotá para los días 19 y 20 de diciembre, donde presentarán su deslumbrante gira conjunta titulada 'Despecho a Dos Voces'.

Las revelaciones de Jessi Uribe sobre el fin de su matrimonio, las críticas y el amor

Durante la conversación en el podcast 'Sinceramente Cris', Jessi Uribe encaró directamente los cuestionamientos mediáticos que lo han señalado a lo largo de los años respecto al fin de su anterior matrimonio, fruto del cual nacieron sus cuatro hijos mayores. Con absoluta franqueza, el artista rechazó el estigma con el que la opinión pública solía juzgar su transición sentimental y dejó clara la postura espiritual con la que afrontó dicha etapa.

"A mí me tildan de infiel de una cosa y de otra, pues yo pido perdón a Dios no por una infidelidad, sino por dejarme llevar de mis sentimientos porque estoy enamorado y quise estar enamorado y le digo: 'Señor perdóname' y bendícela a ella por el daño que quizás le hice", señaló el cantante.



Uribe complementó su relato aclarando que su decisión de apartarse de su anterior hogar no obedeció a conductas irresponsables ni a excesos nocturnos, sino al deseo genuino de construir una nueva vida sentimental al lado de la mujer que ama. "Para mí eso no fue malo porque yo me fui porque estaba enamorado y yo estoy enamorado. Si yo me hubiera ido de la casa a noches de rumba con una y con la otra, yo creo que sí estaría en psicólogo y estaría mal de la cabeza", planteó.



A pesar de la firmeza en sus sentimientos por Paola Jara, Uribe no ocultó el inmenso dolor emocional que le produjo alejarse de la convivencia cotidiana con sus hijos. "Fue durísimo. Yo viví momentos muy lindos con la mamá de mis hijos y obvio que tampoco soy un hijo de p... pues para decir que me siento feliz por eso, porque le causé un dolor y para mí fue duro también dejarla. Lloré mucho".



La dinámica de Paola Jara y Jessi Uribe en el escenario y la vida diaria

Trasladar una relación de pareja al terreno profesional y a la tarima compartida representa un desafío continuo, señaló Uribe cuando le preguntaron cómo logran trabajar juntos sin que la rutina laboral desgaste la relación sentimental. "No ha sido fácil, pero tampoco muy difícil, porque prima el amor que yo le tengo a Pao y que ella me tiene a mí. Pero no es fácil en cuanto a los egos; es una artista consagrada que tiene su ego y yo también. Entonces cuando se cruzan los egos es duro".

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Como preámbulo de lo que vivirá la capital colombiana a finales de año, la pareja protagonizó recientemente una noche especial de preparación y celebración en Sala de Despecho Bogotá, ubicada en la zona rosa de la ciudad. Este encuentro natural entre los máximos exponentes del género y un espacio diseñado para convertir el desamor en fiesta sirvió como la antesala perfecta para afinar los detalles de su espectáculo en vivo en el Movistar Arena. Jessi Uribe y Paola Jara confirmaron que el espectáculo se llevará a cabo los días 19 y 20 de diciembre y que las personas interesadas en asistir a este evento todavía pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma oficial de TuBoleta para la segunda fecha.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co