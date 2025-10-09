Billy Idol cancela su concierto en Bogotá por motivos logísticos: así será el proceso de reembolso

El calendario musical en Colombia suma una nueva baja. El esperado concierto de Billy Idol en Bogotá, programado para el 25 de noviembre como parte de su gira It’s a Nice Day to… Tour Again, fue cancelado por motivos logísticos, según confirmó l

La empresa lamentó la decisión y agradeció la comprensión del público: “Lamentamos cualquier inconveniente que esta cancelación por fuerza mayor pueda causar. Ofrecemos nuestras disculpas y agradecemos el entendimiento del público”, señaló la organización, sin ofrecer mayores detalles sobre las causas del contratiempo.

La noticia generó desilusión entre los fanáticos colombianos del músico británico, considerado un ícono del rock de los años ochenta y autor de clásicos como Rebel Yell y Dancing with Myself. Su regreso era uno de los momentos más esperados del calendario de conciertos en el país y una de las pocas oportunidades para verlo en vivo en Latinoamérica.



Reembolsos y fechas clave

Tuboleta informó que el proceso de reembolso de entradas ya está disponible y se podrá realizar hasta el 31 de diciembre a través del enlace habilitado en su página web.



Quienes compraron con tarjeta débito o en efectivo deberán reclamar el dinero directamente en los puntos Efecty.

Se aplicará un costo administrativo de $6.000 por cada $1.000.000 de compra, el cual será descontado del valor total del reembolso.

El comunicado cierra con un mensaje de gratitud: “Agradecemos el interés y el apoyo del público, y esperamos reencontrarnos pronto en una próxima oportunidad”.

Con esta cancelación, Colombia suma otro nombre a la lista de artistas internacionales que han debido ajustar sus giras este año, un recordatorio de los desafíos logísticos y financieros que todavía enfrenta la industria del entretenimiento en la región.



