En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GAZA
KARINA RINCÓN
B KING
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Billy Idol cancela su concierto en Bogotá por motivos logísticos: así será el proceso de reembolso

Billy Idol cancela su concierto en Bogotá por motivos logísticos: así será el proceso de reembolso

La empresa Tuboleta difundió la noticia a través de un comunicado oficial. Estos son los detalles para hacer efectivo el reembolso de las boletas.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Billy Idol
El concierto de Billy Idol fue cancelado.
Tomado de redes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad