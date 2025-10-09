En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GAZA
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Desafío Siglo XXI: "Ya no aguantamos más”, el estallido de Gamma tras sorpresivo final de prueba

Desafío Siglo XXI: "Ya no aguantamos más”, el estallido de Gamma tras sorpresivo final de prueba

Entre cambios de equipos y competencias cada vez más exigentes, la tensión crece dentro y fuera de los boxes.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Desafío Siglo XXI
El capitulo 70 estuvo cargado de tensiones en la competencia.
Captura de pantalla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad