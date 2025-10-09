Festival Ondas: primer festival de ciclo en Colombia que apuesta por la conexión y no por el ruido

En un panorama donde los festivales tienden a la masividad y la saturación de estímulos, Ondas aterriza en Bogotá con una propuesta diferente: el primer festival de ciclo del país, un formato que divide su programación en varias fechas y con pocos artistas por noche, para disfrutar la música en vivo de forma más íntima y consciente.

Entre el 13 y el 22 de febrero de 2026, el Parque Metropolitano Simón Bolívar se transformará en un escenario efímero al aire libre donde convivirán el rock, el pop, el reggaetón y los sonidos tropicales. La curaduría del festival se define como ecléctica, diversa e incluyente, con una mezcla de artistas que reflejan distintas generaciones y estilos:



Febrero 13: Ivy Queen + Villano Antillano

Ivy Queen + Villano Antillano Febrero 14: The Cardigans

The Cardigans Febrero 19: Arde Bogotá + Silvestre y la Naranja

Arde Bogotá + Silvestre y la Naranja Febrero 20: Justin Quiles + Ovy on the Drums

Justin Quiles + Ovy on the Drums Febrero 21: Jerry Rivera

Jerry Rivera Febrero 22: Encanto de Disney (versión sinfónica)

A diferencia de otros eventos, Ondas invita a los asistentes a curar su experiencia: cada persona podrá elegir los días que más le interesen o asistir a todas las fechas. “Queremos que cada quien viva el festival a su manera, sin culpas musicales ni etiquetas”, señalan sus organizadores.



Un festival que baja el ruido y sube la frecuencia

Ondas busca convertirse en el embajador del tardeo y los afters tranquilos, apostando por un espacio de conexión genuina, sin el caos ni el consumo masivo característico de los grandes festivales. Aquí, la consigna es clara: disfrutar sin prisa, compartir sin exceso y sintonizar con la música y las personas.

La experiencia no se limita al sonido. Ondas incorpora una propuesta gastronómica pensada como una extensión de la música, con maridajes que buscan traducir en sabores las emociones que despiertan cada banda o artista. En palabras de sus curadores, se trata de “una sinestesia musical para saborear cada acorde”.



Una nueva forma de vivir la música en Bogotá

Con esta primera edición, Ondas propone un cambio de ritmo en la manera de experimentar los festivales: menos sobreestimulación, más intención. Un espacio para quienes prefieren lo auténtico sobre lo masivo, la calidad sobre el volumen, y las vibraciones que permanecen más allá del último acorde.



Ondas no sigue las tendencias: las afina. Y promete hacerlo con alma, intención y una frecuencia que, como su nombre lo indica, resonará más allá del escenario. Más información y lista de espera disponibles en www.festivalondas.com.

