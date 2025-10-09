La industria del entretenimiento está llena de historias que comienzan con fama y terminan en silencio. Una de las más recientes y conmovedoras involucra a Tylor Chase, actor recordado por interpretar a Martin Qwerly en la serie juvenil de Nickelodeon El Manual de Supervivencia Escolar de Ned. A sus 36 años, Chase fue visto en situación de calle en Riverside, California, lo que generó una ola de preocupación entre seguidores, excompañeros de elenco y medios de comunicación.

El caso se viralizó a través de un video publicado en TikTok por la influencer LetHallAlli, quien reconoció al actor mientras caminaba por la ciudad. En el breve clip, se observa a Chase con ropa desgastada, barba crecida y un aspecto visiblemente deteriorado. Al ser abordado por la joven, se presentó diciendo: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”. La escena, aunque corta, fue suficiente para despertar el interés de miles de usuarios que crecieron viendo la serie.



Una campaña que no terminó como se esperaba

Tras la publicación del video, LetHallAlli decidió iniciar una campaña de ayuda a través de GoFundMe, con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y atención médica. En pocos días, la iniciativa logró reunir más de 1200 dólares, reflejo del cariño que aún despierta el actor entre sus seguidores.

Sin embargo, la campaña tuvo un giro inesperado. La madre de Tylor Chase se comunicó con la influencer para pedirle que no entregara dinero directamente a su hijo. Según explicó, Tylor no está en condiciones de administrar recursos económicos ni medicamentos por sí solo. “Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede manejar el dinero ni sus tratamientos”, expresó la mujer en mensajes compartidos por LetHallAlli.



Ante esta situación, la campaña fue cerrada y los fondos fueron entregados a la madre, quien se comprometió a resguardarlos en una cuenta bancaria para su hijo. La decisión generó opiniones divididas, pero también abrió un debate sobre cómo ayudar de forma efectiva a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente cuando existen condiciones médicas o psicológicas de por medio.



El elenco principal de El Manual de Ned se pronuncia

La noticia del estado actual de Tylor Chase no pasó desapercibida para sus excompañeros de reparto. En el episodio del 24 de septiembre de 2025 del podcast Ned’s Declassified Podcast Survival Guide, los actores Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee abordaron públicamente el tema por primera vez.

Devon, quien interpretó al protagonista Ned Bigby, se mostró conmovido por la situación de su excompañero. Reconoció que no han tenido contacto con Tylor en más de dos décadas, pero que la noticia fue difícil de procesar. "Vi el video de la chica que empezó todo esto. Le dieron ropa, lo ayudaron a asearse. Ella parece una buena persona tratando de ayudar a un alma perdida", comentó durante el episodio.



Werkheiser fue enfático al señalar que no planean invitar a Tylor al podcast, ya que considera que lo que necesita no es exposición mediática, sino apoyo humano y discreto. “Eso no es lo que debe pasar aquí. Hay mucho más que debe suceder antes de pensar en eso”, afirmó. Durante la conversación, Devon dejó una frase que ha resonado entre los seguidores de la serie: "No se abandona a un hermano"

Daniel, quien interpretó a Cookie, también expresó su frustración al ver el video. "Cuando lo vi, me enojé. ¿Por qué poner una cámara en la cara de alguien que está pasando por un momento difícil?", dijo. Aunque reconoció que no ha tenido contacto con Tylor en años, lo sigue considerando un "querido amigo". "Me siento impotente. Siento que no hay mucho que pueda hacer", agregó. No obstante, se comprometió junto a Devon a buscar formas de ayudarlo, aunque dejó claro que el proceso debe ser cuidadoso y respetuoso.

Lindsey, quien interpretó a Moze, compartió una perspectiva personal. Ella ha sido abierta sobre sus propias luchas con la adicción y la salud mental, y se identificó con la situación de Tylor. "Yo he sido alguien así. Quiero ir a verlo con Daniel lo antes posible", expresó con sensibilidad. Su testimonio añadió una capa de empatía al episodio, recordando que muchas estrellas juveniles enfrentan dificultades al salir del foco mediático. La fama temprana, la presión de la industria y la falta de redes de apoyo pueden derivar en problemas graves de salud emocional y económica.

La historia de Tylor Chase no es única en Hollywood. Muchos actores infantiles han enfrentado dificultades al llegar a la adultez, especialmente cuando sus carreras no continúan con el mismo impulso. En el caso de Chase, su participación en El Manual de Ned fue su papel más reconocido, aunque también tuvo apariciones en Everybody Hates Chris y en la película Good Time Max.

Durante años, mantuvo un canal de YouTube donde compartía poemas y reflexiones personales. Sin embargo, su actividad en redes sociales cesó en 2021, lo que dificultó el seguimiento de su situación. El video viral de TikTok fue la primera señal pública de su estado actual.

