PACTO HISTÓRICO
DONALD TRUMP
ISRAEL
GUSTAVO PETRO
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Elenco de Manual de Ned habla sobre Tylor Chase, que vive en la calle: "No se abandona a un hermano"

Elenco de Manual de Ned habla sobre Tylor Chase, que vive en la calle: "No se abandona a un hermano"

Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee reaccionaron al caso de su compañero, quien interpretó a Martin Qwerly en la serie juvenil de Nickelodeon: "Me siento impotente".

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Elenco de Manual de Ned habla sobre Tylor Chase, que vive en la calle
Instagram @devonwerkharder - redes sociales

