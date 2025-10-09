Nuevo informe sobre estado de Zion tras accidente de tránsito

Se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Zion, el reconocido reguetonero puertorriqueño que recientemente sufrió un accidente de tránsito en San Juan. Su equipo de trabajo publicó un nuevo comunicado en sus redes oficiales, informando sobre el estado y avance de salud del cantante.

"Queremos agradecer de corazón a la familia, amigos y fanáticos por todas las oraciones y muestras de cariño recibidas en los últimos días", escribieron en un comienzo en el comunicado, pues tras la noticia del accidente colegas y admiradores se han manifestado con mensajes de apoyo y buenos deseos para el artista.

Detallaron que "Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control". Con esta información se confirma que, afortunadamente, el reguetonero está fuera de peligro y que su recuperación avanza positivamente.



Según el equipo de Baby Records y Nu Form Management, disquera y agencia de representación del artista, el músico cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz Torres "espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum The Perfect Melody 2".

Finalmente, detallaron que, a pesar de las circunstancias, Zion "se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes".



¿Qué le pasó a Zion?

No se han revelado detalles sobre cómo ocurrió el accidente y en dónde, pero se ha podido establecer que Zion se accidentó cuando manejaba un vehículo todoterreno. Tras el siniestro el artista fue trasladado de urgencia a un centro médico de San Juan, Puerto Rico.



Israel Ayala, director de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico informó a la prensa local e internacional que Zion ingresó con "múltiples traumas de cuidado", por lo que el equipo de galenos que lo atiende está tratando de establecer cuál será el tratamiento indicado para el cantante. El funcionario agregó que "su condición es estable dentro de la gravedad".

Por fortuna, ahora el equipo del cantante confirma que está recuperándose y que confían en regresar pronto a los escenarios y compromisos pendientes con su próximo lanzamiento musical.

Ante la noticia de lo ocurrido con Zion, muchos seguidores y colegas se manifiestan con mensajes de apoyo al cantante de 44 años. J Balvin escribió: "Enviando toda la energía y oración por mi hermano". También se pronunciaron Dariel, J Álvarez, Ricky Montaner, Justin Quiles, Chino Miranda e integrantes de Piso 21.



¿Quién es Zion?

Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido mundialmente como Zion, es una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la primera y segunda generación del reguetón puertorriqueño. Nacido en Carolina, Puerto Rico, Zion se consolidó inicialmente como la voz melódica del icónico dúo Zion & Lennox, al lado de Gabriel Pizarro, el cual se separó a finales de 2024.

Actualmente, el artista vive un nuevo capítulo en su carrera tras la segunda separación profesional de Zion & Lennox, enfocándose de lleno en proyectos en solitario, como la secuela de su álbum icónico, 'The Perfect Melody II – Chapter 1', lanzado en 2024. Su regreso a la escena individual reafirma su posición como un visionario que sigue evolucionando, llevando su inconfundible voz a nuevas audiencias y mercados internacionales.

