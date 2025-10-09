Grupo Niche acompañará a Shakira para conciertos en Cali: así fue la invitación

Se acerca el regreso de Shakira a Latinoamérica con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y, en su paso por Colombia, la barranquillera incluye ahora sí una parada de dos noches en Cali, capital del Valle del Cauca. Para los fanáticos que agotaron dos fechas en esa ciudad hay buenas noticias: el Grupo Niche será el artista invitado en ambos conciertos.

A través de las redes sociales de Páramo Presenta y el Grupo Niche se conoció un video con el momento en que la agrupación se entera que Shakira los invita a sus conciertos. La emoción de los músicos es evidente y, además, le envían un saludo a todos los caleños y hacen un pequeño homenaje a la barranquillera interpretando uno de sus temas.



Así recibió Grupo Niche la noticia

"Vamos a estar con Shakira en los dos conciertos en Cali", le dice una persona a los músicos, quienes empiezan a celebrar con gritos de emoción. Para amenizar el momento, la agrupación empieza a cantar a capella el tema Suerte de la barranquillera, anticipando lo que se vivirá en las dos noches del 25 y 26 de octubre en la sucursal del cielo.

Además de los músicos, seguidores del Grupo Niche y de Shakira reaccionaron de manera positiva a la invitación de la loba al grupo de salsa. "Los reyes de Cali con la reina de Colombia"; "Cali no está preparado para lo que se viene"; "Necesitamos chantaje con Niche"; "Dios la rumba que se va a formar, solo podía pasar en Cali", se lee en algunas de las reacciones.



El regreso de Shakira a Colombia y Latinoamérica

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no es solo un fenómeno musical y de taquilla, sino también un recorrido por la trayectoria de una artista que, a lo largo de tres décadas, ha transformado el pop latino, ha roto barreras lingüísticas y ha llevado la música en español a escenarios donde antes parecía improbable. Shakira ha demostrado que su conexión con el público es tan sólida como su capacidad para reinventarse.



Las próximas paradas en Latinoamérica prometen repetir —y quizá superar— la energía que ha caracterizado esta primera mitad de la gira, llevando a miles de fans a vivir una experiencia que trasciende lo musical para convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Así quedaron las nuevas fechas de Shakira en Latinoamérica:



25 Oct — Cali, Colombia — Estadio Pascual Guerrero

26 Oct — Cali, Colombia — Estadio Pascual Guerrero

01 Nov — Bogotá, Colombia — Vive Claro

08 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

09 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

11 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

15 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

16 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

18 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

22 Nov — Ñuñoa, Chile — Estadio Nacional

28 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla

29 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla

03 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario

04 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario

08 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield

09 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield

