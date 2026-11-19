La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Blessd; Santiago Jaramillo Morán; Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda y radicó el escrito de acusación formal contra los cuatro implicados en el caso del imitador de Ozuna, Andrés Felipe Sánchez Quintero, ocurrido en 202. Según el denunciante, los acusados lo obligaron a firmar un contrato y eliminar evidencia de su teléfono celular mediante presuntas intimidaciones. Los cuatro procesados han comparecido en este proceso bajo libertad hasta ahora.

En un inicio, la defensa del denunciante sostenía que este hecho se trataba de un secuestro, pero la versión fue descartada por la juez encargada, quien también decidió no enviar a prisión a los procesados. La Fiscalía actualmente les atribuye a tres de los procesados (menos al artista) las conductas de acceso abusivo a un sistema informático, intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas; y arma blanca y costreñimiento ilegal. En el caso del cantante Blessd, referido en el caso con su nombre civil de Stiven Mesa Londoño, solo se le imputó el delito de costreñimiento ilegal en calidad de coautor.

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