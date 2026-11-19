En diálogo con Noticias Caracol En Vivo, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, respondió a las más recientes declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, señalando a su gestión por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos para la gestión de obras y asignación de contratos en la ciudad. El alcalde negó las acusaciones y calificó la situación como una "persecución política".



¿Qué dijo el presidente De la Espriella sobre el alcalde de Barrancabermeja?

Lo que detalló el mandatario de los colombianos en sus declaraciones es que alrededor de 119 mil millones de pesos destinados a recursos de regalías en el municipio podrían estar siendo destinados a un hecho de corrupción. De la Espriella detalló que 7 procesos de obras en Barrancabermeja fueron designados por Foncolombia a Jorge Humberto Arguello Beltrán, conocido como 'el bachiller', aparentemente, sin haber cumplido con un debido proceso.

Foncolombia es un fondo mixto dedicado a proyectos sociales y de infraestructura, pero según el Presidente "adjudicó siete procesos contractuales que, según la documentación examinada, no fueron publicados en el Secop II, el sistema donde cualquier ciudadano puede ver cómo se gasta la plata pública. ¿Por qué se trasladaron estos recursos a un fondo que contrata por derecho privado?, ¿por qué hubo tan poca participación de oferentes?". Para aclarar la situación, De la Espriella presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.



¿Qué responde el alcalde de Barrancabermeja?

Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja, calificó la denuncia del Presidente de la República como "una persecución política" porque, según él, "soy un alcalde que no se ha prestado para rendirle pleitesía, porque mi esposa que es Senadora de la República y también ha hecho muchas denuncias por todas las irregularidades que se han visto en el Gobierno del presidente Abelardo".

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Para explicar las presuntas irregularidades, Vásquez resaltó que en su Alcaldía se están llevando a cabo más de 20 obras en la ciudad que corresponden a colegios, granjas solares, parques y arreglos en vías; pero cuestionó al presidente De la Espriella por no señalar a los ex alcaldes que han dejado obras sin terminar en el municipio.



Vásquez señaló que su Alcaldía acudió a Foncolombia para la designación de varios de los proyectos ante la situación con la que se encontró al llegar al cargo. "Cuando yo llegue a la Alcaldía me encontré con muchas obras inconclusas", indicó y explicó que para poder llevar a cabo las obras que tenía en mente, decidió acogerse a la Ley 2056 de 2020, la ley de regalías que permite que sean los fondos de regalías los que designen a los contratistas que llevarán a cabo proyectos de inversión social, económica y ambiental.



"No conozco cómo fue el proceso contractual. Nosotros como Alcaldía lo que hicimos fue designar a una entidad ejecutora, como lo establece la ley, y ya es esa entidad la que debe ser responsable de todo el proceso de contratación. Son las que hacen la convocatoria, las que revisan las propuestas y finalmente seleccionan al contratista y nosotros tenemos que supervisar que la obra se haga de la mejor manera, nosotros tenemos que aprobar los pagos cuando la obra este avanzando con calidad y como deber ser. Dicen que el alcalde entregó las obras cuando ni siquiera la Alcaldía es la que llevó a cabo el proceso de selección. Yo no puedo intervenir en el proceso", aseguró.

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Por otro lado, sobre Jorge Humberto Arguello Beltrán, conocido como 'el bachiller', resaltó que "es un contratista muy reconocido en la región, tiene obras en todas partes. Yo he escuchado de él hace mucho tiempo, porque él ha hecho obras con otros ex alcaldes, ha tenido participación en muchos gobiernos, es una persona que hace obras y proceso que ve, proceso en el que participa y si tiene la propuesta se le adjudicará por la mejor propuesta en el proceso de selección".

El mandatario local insistió en que su Alcaldía está llevando a cabo más de 20 obras y proyectos, de los cuales 'El bachiller' aparece como contratista en siete. Descartó que a lo largo de su mandato se haya realizado este proceso de contratación solo a través de Foncolombia. "Es falso, son varios los fondos con los que estamos trabajando desde la Alcaldía que se han designado como ejecutores, no es un único fondo. También aclaro que no es un fondo que el alcalde creó, este fondo tiene varios años, maneja muchísimos proyectos, muchísimos recursos, yo creo que Barranca no es su principal aliado en temas de ejecución y designación de proyectos".

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De la misma forma, cuestionó las acusaciones del presidente De la Espriella que señalarían que esta situación con los contratos públicos estaría relacionada con corrupción en campañas políticas. "El presidente hace unos señalamientos infundados, insinúa que estos contratos se utilizaron para favorecer campañas políticas, pero cuando ustedes miran las fechas de adjudicación, son lejanas a las fechas de elecciones".

También explicó que los recursos no se han entregado al contratista por completo. "Los pagos que se hacen a estos contratos se hacen a medida que la obra avance, es decir que el contratista tiene que invertir sus recursos para iniciar la obra y a medida que vaya avanzando y que la interventoría apruebe el avance de obra se hacen los respectivos desembolsos. Es imposible que pretendan insinuar que por unos proyectos que están andando ya con eso se va a financiar una campaña política ... creo que el Presidente o está actuando de mala fe o está mal informado por las cosas que dijo".

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Finalmente, el alcalde Jonathan Vásquez también se refirió a la suspensión por parte de la Personería a varias personas de su gabinete por estos contratos con 'El bachiller', así como a la de su propio cargo y la imputación en su contra por compra de votos. "Son lamentables las persecuciones políticas que uno tiene que vivir por querer hacer las cosas bien ... estoy convencido que esto se va a aclarar muy pronto y la verdad saldrá a la luz".

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