La representante Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, está en la mira de la opinión pública por su cuestionado título en Ingeniería de Minas y Metalurgia que la Universidad Nacional sede Medellín asegura que no le otorgó.



Édgar Cortés Reyes, secretario general de la Universidad Nacional, le informó a Noticias Caracol que “verificamos que el año pasado (2025), a mediados de octubre, el Colegio Nacional de Ingenieros había hecho una solicitud de verificación de título a la universidad de esta persona, Estrada Holguín, y la universidad manifestó que, en sus bases de datos y una vez revisados todos los documentos, no había un título expedido por la universidad a esta persona”.

Verónica Botero Fernández, ex decana de la Facultad de Minas, también habló en el mismo medio sobre las notas y materias que vio Verónica Estrada: “Dice libre elección como materias cursadas; cuando un estudiante cursa una materia de libre elección sale el nombre de la materia de libre elección que cursó, no dice simplemente libre elección”. Además, agregó, “cursó la carrera exactamente en 5 años con el pénsum perfecto, exactamente el mismo pénsum”.



¿Cómo se destapó el escándalo?

La polémica se dio después de un encuentro que tuvo la representante Luz Verónica Estrada con el canciller Omar Bula en un debate de control político en el Congreso de la República sobre el Escudo de las Américas, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el pasado 17 de noviembre.

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La representante del Pacto Histórico le dijo al ministro: “Señor canciller, ante semejante intemperie y tremenda persona tan preparada, le quiero corregir: el magnesio no es una tierra rara, es un material ‘arcalicio’ (alcalino) terreo, para que le quede claro, ministro; y el escudo, eso es ‘inrresponsabilidad’”.



El canciller Bula no tardó en responder: “Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y sí es una tierra crítica. Y no se dice ‘inrresponsabilidad’, se dice irresponsabilidad. Pero no bajemos el debate a esas minucias”.



Esa fue la punta del iceberg. Después salió a la luz que desde 2025 existen solicitudes para conocer la vida académica de Verónica Estrada.

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Verónica Botero Fernández comentó que “cuando escuché la controversia que hubo por la corrección y lo oí, y después dijeron que era ingeniera de minas, yo dije ‘no puede ser egresada de la facultad, hablando así de los minerales como habla, imposible’. Y anoche me mandaron copias de su diploma, de su certificado de notas y de la tarjeta profesional, y yo inmediatamente cuando vi ese diploma dije ‘egresada de la facultad no puede ser’. Me fui a mirar la fecha de grado, fue durante mi decanatura, los diplomas los firmamos siempre el decano o decana de turno, el rector o rectora de turno y el secretario o secretaria general de turno. Efectivamente, cuando miro ese diploma tenía la firma de la rectora, la firma de la Secretaría General, pero la firma que había de decano no era mi firma ni de ninguno de los decanos que me antecedió”.

También hay cuestionamientos porque su diploma de bachiller tiene fecha de noviembre de 2017, pero de acuerdo con el certificado de notas universitarias ya se encontraba cursando materias de la universidad en 2016.

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La representante, que incluso aparece como una de las autoras de un proyecto de ley que busca facilitar la consulta pública de títulos académicos para combatir irregularidades, hasta el momento no se ha pronunciado.



Acciones contra Luz Verónica Estrada

El Pacto Histórico ya se pronunció a través de un comunicado rechazando cualquier acto de falsedad por lo que solicitaron formalmente al Comité de Ética de la colectividad que se active de manera inmediata los mecanismos disciplinarios correspondientes para investigar los hechos. Algunos congresistas han pedido que renuncie. (Lea también: Jennifer Pedraza pide renuncia de Verónica Estrada por presunta falsedad en título profesional)

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia asumió el conocimiento de cinco denuncias en contra de la congresista por supuesta falsificación de título con el fin de determinar si se abre o no una investigación formal en contra de la representante. Las denuncias las conocerá la magistrada de la Sala de Instrucción Susana Quiroz.

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Jaime Arrubla, ex presidente de ese alto tribunal, explicó que la representante está “consagrada en su derecho a la defensa de la presunción de inocencia y se enfrenta, seguramente, de resultar probados los hechos, por lo menos a una falsedad en documento público, que es un delito grave y fuertemente sancionado, pero todo está por verse. Ha sido una noticia de prensa, le corresponderá a la Comisión de Acusaciones entrar a verificar si es tal y qué alcance tiene frente al tipo penal de falsedad”.

La Universidad Nacional reiteró que no se encontraron registros que acrediten a la representante en el programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia, y que el diploma presentado no fue expedido por la institución, por lo que presentaron una denuncia para que se determinen los responsables y se adopten las sanciones que sean necesarias.

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