Valentina rompió el silencio en el Desafío Siglo XXI: revela su versión sobre Lucho y María C

Valentina decidió hablar sin reservas en el Desafío Siglo XXI sobre su relación con Lucho, las dudas que la acompañaron fuera del programa y el impacto emocional que aún la persigue. De hecho, la persona que impulso a que la participante hablara de sus sentimientos fue Valkyria, quien se convirtió en la pieza que impulsó una conversación que Valentina llevaba tiempo evitando

Todo empezó cuando mencionó que Lucho había enviado un saludo a Kathe, desatando preguntas, comentarios y, finalmente, un momento en el que Valentina ya no pudo contener las emociones que venía cargando desde hacía semanas. Valentina admitió que su historia con Lucho no fue una relación formal, pero sí un vínculo que para ella tenía significado.



Valentina rompe el silencio sobre su relación con Lucho

Según explicó, ambos compartieron tiempo al salir del reality en su edición anterior, lo que llevó a que ella generara expectativas que jamás lograron asentarse en hechos claros. "Yo sabía que no éramos nada, pero no por eso uno deja de sentir", dijo mientras intentaba contener las lágrimas.

Lo que más la marcó, afirmó, no fue que no fueran pareja, sino la sensación de que él no fue completamente honesto. Según relató, cuando salieron, Lucho no le contó de inmediato la cercanía que tenía con María C, información que ella terminó conociendo por terceros.



Esa incertidumbre, sumada a las llamadas que, según dijo, María C le hacía para aclarar que "no había pasado nada", la hizo sentir atrapada en un escenario que no sabía cómo interpretar.



El vínculo de Valentina y Lucho detrás de cámaras

Valentina relató que en su interacción con Lucho fuera de cámaras siempre intentó actuar desde el respeto. Contó, por ejemplo, que cuando estuvo en el Cubo de los Eliminados junto a Eleazar, él le prestó ropa porque la suya estaba inservible, pero ella decidió no usarla, para evitar cualquier malentendido.



Por eso, cuando Lucho le dijo que lo que él encontró en María C: "atención", era algo que ella no tenía, lo vivió como una descalificación personal. Para Valentina, esa comparación fue el detonante de una herida que venía acumulando desde antes.

Durante la conversación, Lucho insistió en que no fue infiel y que nunca estuvo con otra persona durante el tiempo que compartió con Valentina. Sin embargo, para ella el problema no era ese, sino el manejo de la situación: las medias verdades, los silencios y la sensación de quedar siempre en segundo plano.



"No he pasado la página": Valentina reconoce que todavía siente algo

Uno de los momentos más sinceros ocurrió cuando Valkyria le preguntó directamente si aún quería a Lucho. Valentina guardó silencio unos segundos, respiró profundo y dijo que no podía mentir: todavía lo quería. No de la misma forma, aseguró, pero sí desde un lugar emocional que no ha logrado cerrar.

Contó que mientras estuvo fuera del programa, él se volvió una figura importante para ella y que el cariño que sintió fue real. Llegó incluso a decir que había sufrido más por esta historia que por una relación de nueve años que tuvo en el pasado.

Confesó que le llegó a rogar, a pedir explicaciones y a intentar modificar actitudes para salvar algo que, en el fondo, no tenía bases sólidas. "Idealicé una versión de él y eso fue lo que me hizo daño", afirmó.

