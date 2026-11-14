En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CAPTURA 'PRIMO GAY'
VUELOS EE. UU.
FONDO MILAGRO
PERLAS DE LA DNI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Catalina Vargas, presentadora de Noticias Caracol, anuncia que volverá a ser mamá

Catalina Vargas, presentadora de Noticias Caracol, anuncia que volverá a ser mamá

La periodista, casada con José Miguel Polanco, compartió la noticia de la llegada de su segundo hijo en redes sociales: “Te estamos esperando”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
Comparta en:
Catalina Vargas, presentadora de Noticias Caracol, anuncia que volverá a ser mamá
Tomado de la cuenta de Instagram de José Miguel Polanco

Catalina Vargas, presentadora de Noticias Caracol, anunció a través de sus redes sociales que volverá a ser madre. La periodista, casada con el también reportero José Miguel Polanco, tiene un hijo de 9 años, Juan José, que recibió la noticia de su nuevo hermanito con mucha ilusión.

Catalina conoció a su esposo en Noticias Caracol. Era madre soltera y no pensaba en tener una relación. Sin embargo, le contó al programa La Red, de Caracol Televisión, que “llegó cupido, llegó el amor en pandemia cuando uno menos se lo esperaba, porque siempre me tocaba compartir con un compañero en especial, que es José Miguel”, con quien contrajo matrimonio en 2022.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

La presentadora describe a su esposo, que ya no trabaja en el medio noticioso, como “un hombre muy familiar, un hombre muy entregado, un hombre que era absolutamente especial con el niño (su hijo), un hombre que lo adora, que para él Juanito es su mejor amigo, es su vida, es como su hijo, literalmente”.

Publicidad

Últimas Noticias

Stream Fighters 5: dónde ver la transmisión, a qué hora empieza y quiénes se enfrentan
ENTRETENIMIENTO

Stream Fighters 5: dónde ver la transmisión, a qué hora empieza y quiénes se enfrentan

Avril Lavigne
ENTRETENIMIENTO

Avril Lavigne sorprende al mundo al confirmar que se convirtió en mamá a los 42 años

En esa misma entrevista, Catalina Vargas relató que José Miguel Polanco y ella tenían un sueño en común: “Él es de los que dice que quiere tener un bebé ya mismo, lo haría inmensamente feliz. Por supuesto, entendemos que todos los tiempos de Dios son perfectos y que cuando se den las cosas va a ser maravilloso. Ese bebé va a ser el bebé más deseado del universo”.

¿Cuándo nacerá el hijo de Catalina Vargas?

El anhelo de esta pareja se cumplió, que mostró cómo le dio la noticia a Juan José de la llegada de su hermanito. El niño no pudo ocultar la felicidad de ver cómo su familia crece, y de la que también hace parte su fiel mascota, Miel.

Publicidad

Dios ha mostrado su favor… Un nuevo capítulo llamado: VIDA. Bienvenid@ a casa!”, se lee en el texto que acompaña el video de la buena noticia para esta familia de Noticias Caracol.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“Juntos somos más fuertes”, expresan en el video, en el que revelan cuándo llegará el nuevo integrante de la familia: “Te estamos esperando – Mayo 2027”.

Publicidad

Amigos y compañeros de la pareja no han tardado en expresar la felicidad que les da la “hermosa noticia” de esta nueva vida que completa a “una familia muy linda”.

NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Carlos Vargas

Publicidad

Publicidad

Publicidad