Catalina Vargas, presentadora de Noticias Caracol, anuncia que volverá a ser mamá

Catalina Vargas, presentadora de Noticias Caracol, anunció a través de sus redes sociales que volverá a ser madre. La periodista, casada con el también reportero José Miguel Polanco, tiene un hijo de 9 años, Juan José, que recibió la noticia de su nuevo hermanito con mucha ilusión.



Catalina conoció a su esposo en Noticias Caracol. Era madre soltera y no pensaba en tener una relación. Sin embargo, le contó al programa La Red, de Caracol Televisión, que “llegó cupido, llegó el amor en pandemia cuando uno menos se lo esperaba, porque siempre me tocaba compartir con un compañero en especial, que es José Miguel”, con quien contrajo matrimonio en 2022.

La presentadora describe a su esposo, que ya no trabaja en el medio noticioso, como “un hombre muy familiar, un hombre muy entregado, un hombre que era absolutamente especial con el niño (su hijo), un hombre que lo adora, que para él Juanito es su mejor amigo, es su vida, es como su hijo, literalmente”.

Publicidad

En esa misma entrevista, Catalina Vargas relató que José Miguel Polanco y ella tenían un sueño en común: “Él es de los que dice que quiere tener un bebé ya mismo, lo haría inmensamente feliz. Por supuesto, entendemos que todos los tiempos de Dios son perfectos y que cuando se den las cosas va a ser maravilloso. Ese bebé va a ser el bebé más deseado del universo”.



¿Cuándo nacerá el hijo de Catalina Vargas?

El anhelo de esta pareja se cumplió, que mostró cómo le dio la noticia a Juan José de la llegada de su hermanito. El niño no pudo ocultar la felicidad de ver cómo su familia crece, y de la que también hace parte su fiel mascota, Miel.



Publicidad

Dios ha mostrado su favor… Un nuevo capítulo llamado: VIDA. Bienvenid@ a casa!”, se lee en el texto que acompaña el video de la buena noticia para esta familia de Noticias Caracol.

“Juntos somos más fuertes”, expresan en el video, en el que revelan cuándo llegará el nuevo integrante de la familia: “Te estamos esperando – Mayo 2027”.

Publicidad

Amigos y compañeros de la pareja no han tardado en expresar la felicidad que les da la “hermosa noticia” de esta nueva vida que completa a “una familia muy linda”.

NOTICIAS CARACOL