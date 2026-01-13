Confesiones de Carolina Ramírez, protagonista de La Reina del Flow: “Ya no me disgusta el reguetón"

Desde el estreno de la primera temporada en 2018, Carolina Ramírez está acostumbrada a que el público la identifique de inmediato con Yeimy Montoya, “La Reina del Flow”. Sin embargo, detrás del fenómeno mundial, de los conciertos multitudinarios y de la fama de la serie, se encuentra una actriz caleña cuya personalidad va mucho más allá del personaje que interpreta.



Con motivo del lanzamiento oficial de La Reina del Flow 3, Carolina Ramírez conversó en Lo Más Viral con Juan Camilo Cortés y compartió detalles inéditos sobre los desafíos de la producción, la evolución de su personaje y los cambios en su vida personal a lo largo de los años.

Uno de los aspectos más sorprendentes es su relación con la música que protagoniza la serie. A pesar de que el fenómeno gira en torno al reguetón, Ramírez confesó que este no es uno de sus géneros preferidos: “No es mi género favorito, la verdad. Musicalmente e instrumentalmente me gustan otras cosas, pero no está mal", explicó mientras que se aseguró que le aprendió a agarrar cariño también gracias a la serie.

Además, la actriz mencionó que, más allá del reguetón, se encontró con el género urbano, que abarca otros ritmos como el trap y el rap. Sobre este último, dijo que le gusta especialmente porque se trata de “denuncia” y de letras enfocadas en conceptos menos comerciales que los del reguetón, con un contenido más profundo e introspectivo.



Sobre cómo ha cambiado su percepción del reguetón, la actriz explicó que “ya no me disgusta". “Antes era como ‘reguetón, no, no’. Ahora hay cosas chéveres, creo que hay fusiones interesantes. El género ha evolucionado bastante. Me encanta la evolución que ha tenido en las mujeres, cómo se han apropiado del género y cómo hay un empoderamiento femenino que está muy interesante”.



La Reina del Flow un ícono en diferentes partes del mundo

Para Carolina, La Reina del Flow es uno de los proyectos más importantes de su carrera. “La Reina del Flow es el resultado de una receta perfecta de muchos ingredientes” y que la fama que actualmente tiene la serie se debe a que los personajes no se limitan a encasillamientos sobre cuál es el bueno o malo. "Creo que todos son malos, pero también todos son buenos. Entonces eso hace que mucha gente, el mayor número de gente, se identifique”, señaló.

Además destacó que la serie es multigeneracional, lo que la hace atractiva para diferentes personas, de diferentes edades. “La ven niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y las canciones las escuchan también. Es una serie de personajes que son todos grises, llenos de matices y de facetas”.

La actriz también habló sobre el impacto global de la serie, que la sorprendió incluso a ella: “Si tuviéramos el secreto, haríamos todas las producciones así, seríamos todos muy exitosos, ¿no?… Empezamos a ver el fenómeno en Twitter, en esa época que Twitter se movía un montón, y no podíamos entenderlo. Luego la lanzan en plataforma y tampoco entendíamos nada… y seguimos sin entenderlo”.

Lugares como España y Argentina se han convertido en escenarios del fenómeno internacional. "Realmente no esperábamos ni siquiera el éxito en Colombia, no porque no creyéramos en el proyecto, sino porque aquí se hacen muy buenos proyectos”, confesó.

“Yo publico algo y me hablan idiomas que no sé de dónde son”, agregó entre risas. España, Argentina y otros países de Europa se convirtieron en escenarios de una fanaticada fiel y apasionada. “Es impresionante la repercusión mundial”.

En cuanto a su vida personal, Carolina Ramírez reveló que desde hace dos años es vegetariana y actualmente reside en México, aunque gran parte de su vida también está vinculada a Argentina, país de donde es oriundo su pareja. “Vivía en Argentina, pero ahora estoy en México disfrutando unos años de un negocio que monté con mi pareja, que en realidad es de él, pero lo acompaño y nos apoyamos ahí”, explicó la actriz, mostrando cómo ha logrado equilibrar su vida personal con la exigencia de su carrera.

Con tres temporadas, La Reina del Flow se ha consolidado como un fenómeno internacional. Carolina Ramírez no solo representa a Yeimy Montoya, sino que también muestra cómo un proyecto puede transformarse en un referente cultural que atraviesa generaciones y fronteras.

