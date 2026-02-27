Morat hizo nueva versión de 'Tu cárcel': así suena el clásico de Los Bukis en su estilo

Morat sorprendió a sus seguidores al presentar una reinterpretación del clásico 'Tú cárcel' de Los Bukis. La banda bogotana le impregnó su sello propio sello a una canción que ha acompañado a varias generaciones desde su lanzamiento en 1986 y que ahora espera hacerlo con muchas más gracias a esta versión.

La banda conformada por Juan Pabo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín y Simón Vargas ha estado explorando la nostalgia generacional con sus más recientes lanzamientos como el álbum 'Ya es mañana'. Con esta intervención a un clásico de la música latina los colombianos honraron y respetaron el pasado, dándole una nueva historia.



Así suena la nueva versión de 'Tú cárcel'

Los bogotanos conservaron la esencia de la canción original, pero la transformaron y le dieron su estilo con guitarras distorsionadas y baterías poderosas. El ánimo del tema cambia a algo más dinámico y resonante, pero sin afectar el corazón de la composición de Los Bukis.

'Tú cárcel', reinterpretada por Morat, ya está disponible en plataformas digitales con su lyric video y ya se convierte en tendencia. Seguidores de los bogotanos y de Los Bukis aplauden la versión que los artistas le hicieron a este clásico musical.



Morat ha anticipado que la reinterpretación de este tema musical es solo una parte de un camino que empezaron a explorar con su más reciente álbum. "Estamos grabando canciones que suenan a la música que oíamos cuando pequeños. Estas melodías hacen parte de nuestra infancia y de lo que somos como banda. Ojalá puedan disfrutar de 'Tu Cárcel' tanto como nosotros disfrutamos grabándola", escribieron en una de sus publicaciones al respecto.



Aunque los músicos ya presentaron las canciones del álbum, anticiparon que vienen más sorpresas relacionadas con lo que representa ese trabajo. "Nos seguimos reencontrando con el Rock en Español y con la razón por la cual agarramos un instrumento en primer lugar. YEM ya tiene un disco pero a penas está empezando".

Recientemente, Morat se llevó el premio álbum pop del año por Ya Es Mañana en los Premios Lo Nuestro y esa misma noche compartieron un momento memorable al entregar el Premio a la Trayectoria al ícono colombiano Juanes, conectando generaciones de música latina y reafirmando su respeto por los artistas que han definido el género.

Próximamente, la agrupación tendrá su esperado debut en Coachella el domingo 12 y 19 de abril, seguido de una presentación en Tecate Pa’l Norte en Monterrey el 27 de marzo. Todo esto mientras siguen anunciando más fechas de su gira mundial con Ya Es Mañana, de la cual ya han agotado 24 conciertos en diferentes países.

