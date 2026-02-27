Miguel Varoni sorprendió con su nuevo corte de cabello

La apariencia del actor Miguel Varoni varias veces ha sido tema de conversación en las redes sociales. Una vez más, el protagonista de 'Pedro, el escamoso' causa revuelo con un gran cambio en su estilo que, según muchos internautas, le quitó varios años.



Así quedó Miguel Varoni tras su nuevo corte de cabello

A través de sus redes sociales, Miguel Varoni compartió un video en el que se ve el momento en el que le pide a su peluquero un "cambio total". El actor llegó al salón con el cabello negro y largo, con algunas canas asomadas en las raíces y barba blanca.

Tras un corte de cabello de varios centímetros, el cambio que pidió Varoni funcionó pues se ve totalmente renovado. En los comentarios, los seguidores del famoso reaccionaron de manera positiva, halagándolo por su nueva apariencia.

"Te quitaste 20 años super bien"; "Es que su sonrisa se ve bien con todo. Una belleza con la que se nace"; "Definitivamente te queda lindo tu pelo corto"; "Le quito un montón de años se ve súper churro con todo respeto"; "Mirá vos cómo se puso Pedrito", le escribieron algunos internautas al famoso.



El cambio de apariencia de Miguel Varoni

Miguel Varoni reveló hace algún tiempo que su cambio radical de apariencia años atrás se dio porque bajó de peso excesivamente. En el podcast del cirujano Alan González, el actor contó que todo empezó cuando, años atrás, empezó a sentir que estaba subiendo mucho de peso se hizo una cirugía bariátrica. "Se me volvió como una enfermedad querer bajar de peso. Me volví medio loco con el tema".

Varoni señaló que, en un momento dado, bajó tanto de peso que empezó a verse mucho mayor y hasta enfermo, pues en las redes sociales se empezó a especular que el famoso tenía alguna enfermedad grave.

Fue por eso que tiempo después Varoni se realizó en esta ocasión una cirugía para corregir su flacidez abdominal. A través de su cuenta de Instagram, dejó ver los resultados del procedimiento, con el que quedó muy satisfecho.

"Mi Doc magooo, el Doc más masimo que existe volvió a hacer magia papá! Los levels de levels, es que este man sí es mi mompirri", escribió en la publicación Miguel Varoni, en la que no solo se ven los resultados de la más reciente cirugía, sino en la que se ve cómo ha sido la transformación del actor a lo largo de los años, gracias a la intervención del cirujano González.

Por su parte, el profesional indicó que "lo que realizamos fue la reconstrucción del contorno abdominal a partir de la reparación muscular, el retiro de la piel flácida y la remodelación umbilical. Esta cirugía, conocida como abdominoplastia o tummy tuck, se realiza cada vez con más frecuencia en hombres, como lo pueden observar. Es importante tener claro que la cicatriz es horizontal y muy baja, para que sea poco perceptible".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL