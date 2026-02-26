Críticas a Pipe Bueno por no asistir a boda de Jhonny Rivera: Luisa Fernanda W reaccionó

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López fue el evento social del inicio de 2026 en la farándula colombiana, una ceremonia a la que asistieron muchas personalidades. Sin embargo, en redes sociales se manifestaron algunas críticas contra Pipe Bueno, colega y amigo de Rivera, que no estuvo presente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El evento se llevó a cabo en Arabia, Pereira, pueblo familiar de Jhonny Rivera, lo que convocó a decenas de fanáticos que se reunieron a las afueras de la iglesia para ver a los recién casados. Pero a muchos de los fanáticos les llamó la atención no ver en la ceremonia y luego en las publicaciones de la fiesta a otros famosos artistas conocidos por su amistad con el cantante, entre ellos, ha destacado Pipe Bueno.



¿Por qué Pipe Bueno no fue a la boda de Jhonny Rivera?

A través de redes sociales, internautas han cuestionado y criticado a Pipe Bueno y a Luisa Fernanda W, su pareja, por no haber hecho presencia en esta especial ceremonia. Al respecto, la creadora de contenido paisa decidió responder y dejar claro el motivo de su ausencia.

Luisa Fernanda W aclaró que sí recibieron invitación a la boda de los cantantes; sin embargo, un compromiso previo les impidió asistir. "Qué triste que no pudimos asistir. La razón es que Pipe ese fin de semana estaba en un retiro espiritual, un retiro que él hace mucho quería hacer y yo ese fin de semana me quedé aquí ocupándome de un montón de cosas que tenía que hacer".



Publicidad

La influencer agregó que "Pipe llegaba ese domingo en la noche muy tarde, pero casi a la madrugada, mejor dicho el lunes. Entonces fue por eso". Al respecto del retiro, Luisa señaló que el cantante llegó muy feliz de vivir esa experiencia y la invitó. "Voy a ir lo más pronto posible", aseguró.

Efectivamente, en sus redes sociales, Pipe bueno también se pronunció en sus redes sociales sobre el retiro espiritual que realizó y recomendó la experiencia. “Les quiero agradecer por todas las atenciones, por haberme hecho pasar un fin de semana espectacular, reencontrarme con Dios, conmigo mismo para cambiar, para sanar. No saben la paz que siente mi corazón. La batalla seguirá cada día, pero después de este fin de semana estoy seguro que tengo más herramientas para manejar todo lo que hay en nuestro mundo”, escribió.

Publicidad

Cabe recordar que el mismo Jhonny Rivera ya antes había explicado a sus seguidores que varios colegas, además de Pipe Bueno, tampoco pudieron asistir a su matrimonio por compromisos laborales y personales. Sin embargo, el cantante mostró en sus redes que muchos de ellos le enviaron regalos para él y su esposa.

De la misma forma, Rivera también dejó un emotivo mensaje a su ahora esposa en redes sociales luego de la ceremonia. "Cuando te conocí siempre pensé “eres tan perfecta” y también pensé que eras inalcanzable. Aunque se nos presentaron muchos obstáculos ninguno fue mas grande que este amor que pudo vencer todo. Eres la mujer que cualquier hombre desearía para compartir el resto de su vida. Gracias por darme un espacio en tu corazón que esta lleno de bondad, de amor, de ternura y comprensión para que se una junto a mi corazón".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL