Miryan se tatuó el nombre de Zambrano, ganador del Desafío Siglo XXI: ¿crece el amor?

En el desarrollo de la etapa final del Desafío Siglo XXI, algo que dio de qué hablar a participantes y televidentes fue el romance que creció entre Zambrano y Miryan, quienes finalmente se convirtieron en los ganadores de la competencia. Tras su salida del juego, la pareja ha demostrado que su relación sigue creciendo.

Recientemente, juntos aparecieron en una transmisión en vivo mientras Miryan se realizaba un tatuaje con el nombre de Zambrano. La decisión de la exdesafiante genera todo tipo de reacciones en las redes sociales.



¿Qué se hizo Miryan por Zambrano?

Miryan sorprendió a sus seguidores al aparecer en el live desde un estudio de tatuajes, anunciando que se haría varios. La deportista ya tenía varios tatuajes previos, pero sin duda uno de los que decidió hacerse tras su salida del Desafío está generando revuelo.

La exdesafiante dejó sin palabras a sus seguidores cuando estos se dieron cuenta que se tatuó el nombre de Zambrano en el cuello. Al mostrar el resultado en cámara, se veía perfectamente la palabra 'Anthony', generando emoción y críticas entre los internautas.



"¿Qué te estás haciendo?"; "¿Zambrano?"; "Hermosa"; "La mejor pareja"; "¿Qué te tatuaste?", se leía en los comentarios del en vivo mientras le realizaban el tatuaje. "Me voy a escribir Zambrano", dijo Miryan bromeando en un comienzo, pero al final mostró que realmente era el nombre del atleta.



Después la exdesafiante publicó una foto de su cuello, mostrando el resultado y en un nuevo live la reacción del deportista. En medio de la transmisión, Zambrano tiene abrazada a Miryan y le da besos en el cuello, demostrando que está feliz con la sorpresa que la deportista le preparó.

Sin embargo, los internautas han reaccionado de manera negativa al tatuaje de la mujer. "Ay no te creo pensé que era inocente pero no tanto"; "Después andan buscando láser para quitarse todo eso"; "La dignidad salió del grupo"; "La peor decisión"; "el amor de ella hacia él puede ser genuino, pero a él no se le ve tan convencido". Por otro lado, hay quienes consideran que es una gran "muestra de amor".



La relación de Zambrano y Miryan

En diálogo previo a la final, los participantes dejaron ver que su vínculo ha evolucionado a lo largo del concurso, aunque prefieren manejarlo con cautela. Al ser consultados directamente sobre si seguirán juntos luego del reality, respondieron entre risas: “No, nada… una cosita por ahí, un roce suave, pero hay que ir paso a paso, dejarse sorprender. Entonces dejemos que llegue su momento”, dijo Zambrano, sin dar mayores certezas sobre el futuro sentimental, que ahora ha sido confirmado.

El atleta también reconoció que, pese a los nervios que genera la pregunta, la relación se ha dado de manera natural dentro del formato. “Bien, siento que estamos dejando que todo vaya sucediendo como debe suceder”, añadió, dejando entrever que, más allá de las especulaciones, prefieren concentrarse en el presente y en la competencia que los llevó hasta la instancia final.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

