Gorillaz confirma su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de las entradas

Después de mucha expectativa en las calles de Bogotá, Gorillaz ha confirmado su regreso a la ciudad con su nueva gira de conciertos. La banda virtual más exitosa del mundo llevará a cabo su tercera presentación en el país a finales de este 2026 con su álbum 'The Mountain', lanzado este 27 de febrero.



¿Cuándo y dónde será el concierto de Gorillaz en Colombia?

La agrupación creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett llegará a Colombia el 17 de noviembre de este 2026 con un show muy esperado en el Coliseo MedPlus con 'The Mountain Tour'.

Esta fecha hace parte de la gira de Gorillaz anunciada este viernes por Latinaomérica, siendo Colombia el país que abrirá su recorrido. La banda también pasará por Lima, Perú (23 de noviembre); Asunción, Paraguay (1° de diciembre); y Santiago, Chile (4 de diciembre). Sin embargo, señalanron que próximamente anunciarán más fechas.

Precios para ver a Gorillaz en Colombia

Las entradas para el concierto de Gorillaz estarán disponibles en la página de TaquillaLive con los siguientes precios:



Zona para menores de edad

Para la venta estará habilitada un preventa para los clientes del Banco Falabella desde el día lunes 2 de marzo a las 10:00 a. m., hasta el día miércoles 4 de marzo a las 09:59 a. m. o hasta agotar el aforo disponible. Por otro lado, la venta para el público general será desde el día jueves 5 de marzo a las 10:00 a. m., hasta el día del evento, o hasta agotar el aforo disponible.



Esta será la tercera visita de Gorillaz en nuestro país. Su primera presentación ante el público colombiano fue en 2018 en el Festival Estéreo Picnic, cuando el evento se realizó en el Parque Deportivo 222. Después de ese gran debut, en el que Damon Albarn celebró su cumpleaños número 50, la banda regresó con un show privado en 2022. Este dejó un gran precedente para los artistas, cuando se presentaron ante más de 10 mil fanáticos en el Movistar Arena celebrando sus 20 años de trayectoria.



Gorillaz lanza su noveno álbum The Mountain

Actualmente, la banda está promocionando su noveno álbum 'The Mountain', el cual fue lanzado al mundo también este 27 de febrero, acompañado de un cortometraje llamado 'The Mountain, The Moon Cave and The Sad God' de ocho minutos en el canal de YouTube de la banda.



Gorillaz fue creada en 1998 por el músico Damon Albarn (líder de Blur) y el artista Jamie Hewlett (creador de Tank Girl). Desde un primer momento, la agrupación llamó la atención por ser un proyecto artístico y musical que se diferenciaba y destacaba en la industria.

La banda combina géneros musicales como hip hop, rock alternativo y electrónica dentro de un universo narrativo protagonizado por los cuatro miembros que son: 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobb.

