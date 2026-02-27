¿Jhonny Rivera y Jenny López firmaron capitulaciones? Los esposos aclararon la situación

Jhonny Rivera y Jenny López siguen disfrutando de su vida de recién casados mientras utilizan las redes sociales para resolver dudas de sus seguidores sobre el matrimonio. Recientemente, los esposos realizaron un en vivo en TikTok y respondieron preguntas relacionadas con su economía, específicamente si habían firmado capitulaciones.

Cabe recordar que las capitulaciones matrimoniales son un contrato legal que las parejas firman antes de la boda, luego de llegar a un acuerdo sobre cómo se manejarán los bienes que han acumulado individualmente antes del matrimonio y los que alcanzarán como esposos, en caso de una separación o fallecimiento.



¿Por qué Jhonny Rivera y Jenny López firmaron capitulaciones?

En el en vivo, la pareja de cantantes contó que sí firmaron capitulaciones y revelaron el acuerdo al que llegaron. Jhonny Rivera aseguró que después de pedirle matrimonio a López en su concierto del Movistar Arena, estuvo buscando el momento para hablar con la mujer de 23 años al respecto, pero le parecía un tema tan incómodo que siempre lo evitó.

"Es normal, uno no tiene la vida comprada y uno no puede dejarle problemas a la familia, hay que tener todo organizado. Yo quería decirte a ti que llegáramos a un acuerdo de cómo íbamos a manejar lo que yo he construido sin ti durante 20 años de carrera", señaló el cantante.



Aunque Rivera estaba pensando en el tema, sentía que ponerlo sobre la mesa con su pareja podía ser incómodo. Por fortuna, fue la misma Jenny López la que le preguntó a Jhonny Rivera sobre este tema. Según recordaron, la joven cantante un día decidió proponerle firmar este documento. "Es un tema completo pero hay que tocarlo. No es justo que de todo lo que te ha costado tanto trabajo, yo me quede con la mitad el día que tú no estés. Yo creo que es bueno que firmemos capitulaciones", le dijo.



Jenny López resaltó que para ella el tema económico es muy importante hablarlo en cualquier relación amorosa y especialmente si se está pensando en dar el paso del matrimonio. "Siempre serán sus carros, sus cosas y sus logros en general, yo no me sentía bien sintiendo que yo tenía participación en algo yo no trabajé, no me esforcé, no me esmeré".

Para el intérprete de 'Mejor solito', las palabras de su entonces prometida le reafirmaron que era la mujer indicada para él. "Todas esas cosas que decías son las que día a día me convencen más de ti, tienes un corazón muy bueno, muy noble. Somos tan parecidos en ese tipo de cosas, yo soy muy desprendido de lo económico y ella igual".

Revelaron también que de esta manera se han manejado durante su noviazgo. "Ella nunca ha contado con mi dinero", aseguró Rivera. Y, por su parte, la mujer de 23 años aseguró que "yo cuento con lo que yo tengo, así debe ser y así me enseñaron en mi casa, yo voy a un centro comercial y compro con lo que tengo en mi cuenta. Jamás le he dicho que me pase plata para las uñas o una cifra al mes. Él tiene detalles conmigo siempre".

Finalmente, Jhonny Rivera indicó que en el acuerdo definieron que "lo que yo he construido hasta aquí, me pertenece y lo construyamos juntos es de los dos. Eso es todo". López agregó que "si el día de mañana ambos compramos una casa, eso será lo único que se repartirá en caso de que ya no estemos juntos. Ni lo que él se gana en los shows, ni en redes, ni nada de eso me corresponde".

En redes sociales, los internautas reaccionaron de diferentes maneras a la revelación de la pareja. "Me decepcionó Jhonny, debería tenerla como una reina"; "No comprendo por qué lo de las capitulaciones o sea que no está seguro que ella lo ama de verdad"; "Las capitulaciones son para las personas que piensan que se van a separar, cuando uno ama de verdad no hace esas cosas"; "Mija haga lo que a usted le parece bien, la vida es suya, es su matrimonio disfrute y viva"; "a mi punto de vista, no hay ningún problema con que firme o no".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL