J Balvin y Ryan castro lanzan “Tonto” y más estrenos en los estrenos musicales de la semana

Los lanzamientos musicales de la semana es una recopilación de canciones, álbumes y videos latinos recomendados por Noticias Caracol. Cada edición reúne los estrenos más relevantes del panorama musical hispano, con énfasis en artistas consolidados y nuevas figuras que marcan agenda en plataformas digitales y listados de reproducción. Esta es la selección de la semana.



“TONTO” – J Balvin y Ryan Castro junto a DJ Snake

J Balvin y Ryan Castro lanzaron “Tonto”, sencillo en colaboración con DJ Snake. El tema fue presentado en vivo durante la más reciente edición de Premio Lo Nuestro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La canción combina bases de música urbana con producción electrónica. J Balvin alterna líneas melódicas y coros, mientras Ryan Castro aporta versos de estructura más directa. La producción incorpora sintetizadores y elementos electrónicos característicos de DJ Snake, ampliando el rango sonoro del sencillo hacia el mercado global.

El videoclip fue dirigido por Un Jackalope y producido por Broken Minds. La pieza fue rodada en Nueva York y desarrolla una narrativa ambientada en estética inspirada en el cine noir. Incluye referencias visuales a Pulp Fiction, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y Había una vez en Hollywood, además de una recreación de la inclinación corporal asociada a “Smooth Criminal” de Michael Jackson.



Publicidad

“LA NENA TIENE UNA ESTRELLA” – Kei Linch

Kei Linch presenta La Nena Tiene Una Estrella, producción de ocho canciones escritas y compuestas por la artista. El álbum fusiona rap en español con bases alternativas y elementos de R&B, dancehall y trap. El proyecto cuenta con la participación de productores como SOG, The Colombians, Maxi Beatz y Benny Bass. El focus track es “ANAMAU”, producido por SOG, construido sobre una base de R&B con influencia de dancehall.

El álbum inicia con “Purisima (Intro)” y cierra con “Nada de Nadie (Outro)”. El concepto visual desarrolla una narrativa asociada a una constelación que estructura las ocho canciones del proyecto.

Publicidad

“SOLO LO HACES TÚ” – Nanpa Básico

Nanpa Básico lanzó “Solo lo haces tú”, sencillo que forma parte de la nueva etapa musical que el artista ha venido desarrollando en 2026. El tema mantiene una base de rap y hip hop con enfoque en narrativa introspectiva.

La canción aborda la conexión emocional con una figura central, desarrollada desde un formato de rap poético y estructura minimalista. El lanzamiento se suma a un inicio de año activo para el artista.

Publicidad

“EL ACHANTADO” - Juliana

Publicidad

Juliana presenta “El Achantado”, sencillo con el que redefine el rumbo de su propuesta musical tras el ciclo de La Pista. La canción articula percusiones de raíz orgánica con producción digital dentro del pop latino, consolidando una línea sonora que conecta tradición y estructura contemporánea.

El tema aborda la ruptura y la decisión posterior al abandono desde una perspectiva femenina que prioriza la determinación y el cierre definitivo. La narrativa se centra en asumir la vulnerabilidad, reconocer el error y transformar esa experiencia en una postura consciente.

“INDELEBLE” - Alkilados, Sebastián Yepes

Publicidad

Alkilados presenta una nueva versión de “Indeleble” junto a Sebastián Yepes, canción escrita por Mauricio Ramírez y popularizada por Sanalejo en los años 2000. Aunque no fue sencillo oficial en su momento, el tema se consolidó como uno de los más recordados del pop colombiano de esa década por decisión del público.

La reinterpretación traslada la estructura original hacia una base de reggae roots, rocksteady y matices de dub, línea que conecta con la identidad sonora que Alkilados desarrolló en la primera edición de Los Dueños de la Playa.

Publicidad

“TU CÁRCEL” - Morat

Morat presenta una nueva versión de “Tu Cárcel”, canción publicada en 1986 por Los Bukis. La reinterpretación mantiene la estructura melódica original e incorpora guitarras distorsionadas y una base de batería más marcada, trasladando el tema hacia una sonoridad pop rock contemporánea sin modificar su núcleo narrativo.

Publicidad

“CARTAGENA” - Heredero

Heredero presenta “Cartagena”, sencillo previo a su próximo álbum, en el que transforma un viaje planeado en una historia de ausencia. La canción toma como punto de partida la promesa de ir a Cartagena con alguien que ya no está y la convierte en relato musical desde la carranga.

Publicidad

El tema mantiene la base tradicional del género y la orienta hacia una narrativa de nostalgia y memoria afectiva.

“CHICO CHAPINERO” - Opa! & Juan Pablo Vega‬

Opa! presenta “Chico Chapinero” en colaboración con Juan Pablo Vega, sencillo que aborda, desde la sátira, las dinámicas afectivas en la era de redes sociales. La canción sitúa su narrativa en Chapinero, localidad de Bogotá asociada a la escena alternativa, y plantea historias de citas fallidas, amores intermitentes y vínculos mediados por la hiperconectividad.

La grabación se realizó con los músicos tocando en simultáneo y mínima postproducción, una decisión que responde al concepto sonoro de la banda desde su álbum debut Casero Chic (2024).

Publicidad

MARLON GUTIÉRREZ

PERIODISTA MUSICAL DE NOTICIAS CARACOL