Conocido comediante falleció en accidente de motocicleta; su familia pidió apoyo para el funeral

El mundo del stand-up latino está de luto tras conocerse el fallecimiento de Ricardo Díaz, conocido artísticamente como Ricky D, quien falleció el 26 de enero un trágico accidente de motocicleta en las calles de Miami, Estados Unidos. La noticia, confirmada por su hermana Katy Díaz, ha conmocionado a la comunidad latina, sus colegas y seguidores del comediante, quien se destacaba por su humor cercano y auténtico.



“Con profunda tristeza comparto que mi hermano Ricky ha partido a otro plano debido a un accidente de motocicleta. Su pérdida nos ha dejado con un dolor inmenso, especialmente porque él era un pilar fundamental en nuestro hogar y un gran apoyo para nuestra familia”, escribió Katy Díaz en su mensaje publicado en GoFundMe, donde anunció además la campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos del funeral.

La iniciativa de la familia recibió apoyo de inmediato. En pocas horas, la colecta logró reunir cerca de 25 mil dólares, un reflejo del cariño y admiración que Ricky D cultivó entre sus seguidores y colegas. “Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda y profundamente agradecido. Gracias a todos los que conocieron, quisieron y acompañaron a Ricky en sus risas. Su apoyo, oraciones y muestras de cariño significan mucho para nosotros”, añadió su hermana en el mensaje.



¿Quién era el comediante Ricky D?

Ricky D, de origen venezolano, era un joven talento que se consolidó en el circuito de stand-up de Miami, convirtiéndose en una voz reconocida entre la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos. Su humor se centraba en experiencias cotidianas de los migrantes venezolanos y en situaciones de la vida fuera de su país, logrando conectar con públicos diversos gracias a su autenticidad y cercanía.

Además de su talento en el escenario, quienes lo conocieron destacan su carácter generoso y amable. Más allá de las risas que provocaba, Ricky D era recordado por su empatía y disposición para ayudar a los demás, además de su creatividad e ingenio.



El último show de Ricky D tuvo lugar apenas tres días antes de su muerte, el 23 de enero de 2026, en el Improv Comedy Theatre de Miami. La función fue recibida con entusiasmo por el público, compuesto en su mayoría por miembros de la comunidad venezolana y latina, quienes se identificaban con sus historias y observaciones sobre la vida de los migrantes.



Este fue un evento que marcó un momento de plenitud profesional para el comediante, además tenía planeado sacarle una sonrisa a más de uno con otro de sus shows, el cual estaba previsto para el 24 de febrero.

Se conoce que el accidente que terminó con la vida de Ricky D ocurrió mientras conducía su motocicleta en Miami. La colisión fue inmediata y fatal, por lo que lamentablemente no logró sobrevivir.

Entre las reacciones de amigos y colegas, Ron Chávez, uno de sus compañeros en el circuito de stand-up, escribió en Instagram un mensaje emotivo sobre la pérdida: “Aceptada la derrota, nos toca buscar consuelo en los recuerdos…Nuestra amistad en este plano no llega ni a dos años, pero claramente mucho antes nos conocimos en otras vidas, en otras muertes”.

Además cerró su mensaje con agradecimiento: "En lo artístico, era mágico poder pensar una idea, comentársela y que inmediatamente tuviera un plan para ejecutarla, uno que traducía exactamente lo que me había imaginado. Gracias por tanta entrega; gracias por cada llamada perdida y su respectivo mensaje de 'te llamé'; gracias por cada sugerencia, gracias por escuchar (me/nos). Gracias por tus palabras de felicitación y por tu crítica honesta; gracias por los links, a cualquier hora". Finalizó diciendo: "Serán pocos los recuerdos, pero muy grande la historia".

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co