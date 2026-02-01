Murió el actor Gerardo Taracena, quien interpretó a Ojo Medio en Apocalypto

En las últimas horas, medios mexicanos confirmaron el fallecimiento del actor Gerardo Taracena a los 55 años. El intérprete le dio vida a Ojo Medio en la película 'Apocalypto', del director Mel Gibson, en 2006. A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Actores de México confirmó la muerte del artista.



“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”, indicó la asociación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Hasta el momento, se desconoce cuáles fueron las causas de la muerte del actor mexicano. De acuerdo con el medio TvNotas, el intérprete no había dado indicios de padecer alguna enfermedad.



Biografía de Gerardo Taracena

Gerardo Taracena nació en Ciudad de México el 27 de marzo del año 1970. Estudio arte dramático en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el año 1992, Gerardo actuó en diversos festivales de teatro y danza con el grupo de danza Integro de Perú, donde estuvo hasta el año 1996.

Gerardo se hizo mundialmente conocido en el año 2006 con su interpretación de Ojo Medio en la película Apocalypto. Desde entonces, el nombre de este actor comenzó a figurar en producciones internacionales como 'The mexican', donde actuó al lado de estrellas como Brad Pitt, además de la comedia mexicana 'Salvando al soldado Pérez'.



Taracena también hizo parte de series como 'El Pantera', '40 y 20', 'Capadocia', 'El señor de los cielos', 'La reina del sur' y 'Los Aparicio'.



En el año 2025, Gerardo actuó en la serie 'Capadocia' y uno de sus últimos trabajos fue en la serie 'Cometierra'.

Publicidad

De acuerdo con Internet Movie Database, Gerardo Taracena participó como actor en 111 producciones y produjo una película ('Desde dentro') en 2006.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias