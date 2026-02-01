¿Dónde ver los Grammy 2026 en vivo en Colombia? Canales y plataformas para ver la gala

La edición 68 de los Premios Grammy es una de las ceremonias más esperadas. La gala se celebrará el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y reunirá a grandes figuras de la música internacional. Entre los favoritos destacan Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga, quienes lideran las nominaciones en las principales categorías.



Esta versión de los Grammy refleja cambios significativos en la industria musical, con un marcado protagonismo de los géneros urbanos, la consolidación de la música latina en el escenario global y las transformaciones internas de la Academia de la Grabación. La ceremonia contará nuevamente con Trevor Noah como presentador, quien ya se ha consolidado como la cara del evento en los últimos años.



¿Dónde puede ver los Grammy 2026 en Colombia?

Los colombianos podrán seguir la ceremonia en vivo a través de TNT y la plataforma HBO Max, que cuentan con los derechos de transmisión para la región. La señal incluirá tanto la gala principal como la cobertura previa, incluyendo la alfombra roja y la Premiere Ceremony, donde se entregan varias categorías técnicas.

La transmisión iniciará a las 8:00 p.m., hora de Colombia, coincidiendo con la apertura oficial de la gala en Los Ángeles. Para quienes prefieran verlo bajo demanda, HBO Max ofrece la posibilidad de acceder a la ceremonia completa y a contenido adicional, incluyendo entrevistas y presentaciones especiales.



¿Quiénes son los colombianos nominados a los Grammy 2026?

La edición 2026 vuelve a poner el foco en el talento latino y la presencia de artistas colombianos es destacada en varias categorías. La diversidad de géneros refleja la proyección internacional de la música del país.

Entre los nominados se encuentran:



Andrés Cepeda – Mejor Álbum de Pop Latino por BOGOTÁ DELUXE.

– Mejor Álbum de Pop Latino por BOGOTÁ DELUXE. Karol G – Mejor Álbum de Pop Latino por Trópicoqueta, además de participar como presentadora de la gala.

Mejor Álbum de Pop Latino por Trópicoqueta, además de participar como presentadora de la gala. J Balvin – Mejor Álbum de Música Urbana por Mixteip.

Mejor Álbum de Música Urbana por Mixteip. Feid – Mejor Álbum de Música Urbana por FERXXO VOL X: Sagrado.

Mejor Álbum de Música Urbana por FERXXO VOL X: Sagrado. Aterciopelados – Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por Genes Rebeldes.

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por Genes Rebeldes. Bomba Estéreo – Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo con ASTROPICAL, colaboración con Rawayana.

– Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo con ASTROPICAL, colaboración con Rawayana. Paola Jara – Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano) por Sin Rodeos.

– Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano) por Sin Rodeos. Grupo Niche – Mejor Álbum Tropical Latino por Clásicos 1.0.

Esta representación colombiana abarca géneros como pop latino, música urbana, rock alternativo, música mexicana y tropical, consolidando al país como un referente en la escena musical internacional.



Además de los artistas nacionales, figuras como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz, Rubén Blades y Gloria Estefan también figuran entre los nominados de esta edición. En el ámbito técnico, Edgar Barrera, compositor mexicano que ha trabajado con artistas colombianos como Shakira, Karol G y Juanes, está nominado en la categoría Compositor del Año, No Clásico.



La ceremonia será presentada por Trevor Noah y contará con un amplio grupo de presentadores, incluidos Karol G, Queen Latifah, Harry Styles y Charli XCX, con la producción a cargo de Fulwell Entertainment para la Academia de la Grabación.

Con esto, los Grammy 2026 consolidan una vez más su carácter global y la importancia del talento latino, con Colombia destacándose como uno de los países con mayor número de nominados en las categorías latinas.

