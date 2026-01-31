Chuwi, la banda puertorriqueña que acompaña a Bad Bunny en su gira y se presentó en Medellín

Chuwi es un cuarteto puertorriqueño oriundo de Isabela, en la costa norte de Puerto Rico. La banda está integrada por los hermanos Lorén, Willy y Wester Aldarondo, junto a Adrián López, amigo cercano de la familia. El proyecto comenzó en 2020, cuando empezaron a grabar canciones desde casa, mezclando pop, salsa y sonidos tradicionales del Caribe, con una producción que combina instrumentación orgánica y recursos de estudio.
Desde sus primeros lanzamientos, Chuwi construyó una propuesta basada en la exploración sonora y en letras que dialogan con temas sociales y culturales. Canciones como Tierra, centrada en la migración, o Guerra, sobre el medioambiente, reflejan ese enfoque. En enero de 2025, Billboard los destacó en su sección Radar, cuando su nombre comenzó a circular con mayor fuerza tras su colaboración con Bad Bunny.
El punto de quiebre llegó con Weltita, canción que abrió la puerta a una relación creativa con el artista puertorriqueño. Chuwi no solo participó en el tema, sino que fue invitado a presentarse durante la residencia No me quiero ir de aquí y, posteriormente, fue anunciado como acto de apertura oficial de la gira mundial Debí tirar más fotos, que incluye 27 fechas en países como República Dominicana, Costa Rica, México, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Australia.
En Colombia, la banda se presentó en las tres fechas de Bad Bunny en Medellín, y en ese contexto conversó con Noticias Caracol sobre sus inicios, el proceso creativo, el impacto de trabajar con Bad Bunny y la manera en la que su música ha ido ampliando alcance sin perder identidad. (Lea también: Karol G apareció como invitada sorpresa en el cierre de Bad Bunny en Medellín)
De hacer música por diversión a tocar para miles
Chuwi desde Puerto Rico, bienvenidos a Noticias Caracol, ¿cuál fue esa primera impresión al llegar a Colombia?
Wester Aldarondo: Sentíamos que estábamos en Puerto Rico, como si llegáramos a la isla. Era como que se sentía húmedo, había llovido un poquito, estaba todo mojadito.
Lorén Aldarondo: Como que nos dimos cuenta que no había llovido en los otros países.
Willy Aldarondo: La parte montañosa de Puerto Rico se parece mucho a aquí.
Adrián López: Sí, estaba bien frondoso, bien verde y muchacho, bien lindo.
¿Cuál fue esa primera impresión cuando ustedes dijeron: "Vamos a ir a Colombia y vamos a ir a Medellín"?
Lorén Aldarondo: Nosotros somos hermanos y tenemos una tía que es colombiana y ella viene todos los años y nos hacía deditos, como que para las actividades de familia nos hacía deditos y nos hablaba siempre de venir. Así que, genuinamente, es como que: tía, llegamos, como que es la sensación.
¿Cómo ha sido, sin duda, el tener una visión muy diferente de la música, el tener una visión de las giras, de crear música que de verdad le llega a millones de personas?
Willy Aldarondo: Es bien loco porque nosotros empezamos con cero intención de eso. Haciendo música para pasar el rato, para nuestro propio entretenimiento y diversión, y el trayecto que se nos ha dado y que hemos trabajado también para lograr ha sido una cosa bien loca. Nuestra música empezó en cuartitos, hablando de lo que nosotros sentimos y todavía sigue hablando de lo que nosotros sentimos, pero las vivencias que hemos tenido ahora nos abren esta gama de emociones que va a influir nuestra música de ahora y el futuro de otra manera. Y es bien loco ver cómo las inspiraciones que tenemos cambian con los sitios en los que visitamos y con lo que absorbemos, y también emocionados de ver cómo Medellín nos nutre de esa forma.
Los tres son hermanos, Loren, Willy, Wester y su amigo cercano Adrián, ¿cuándo fue que se conocieron o crecieron juntos desde muy chicos?
Adrián López: Yo estudié con Wester en la escuela superior, interesantemente, nosotros interactuamos cinco veces. Y luego, yo estaba como en primero o segundo año de universidad y Wester me escribe un mensaje que él tenía mi número: "Mira, estoy buscando un baterista, ¿te apuntas?" Y yo: "Mira, yo en la batería me defiendo, pero lo intentamos, vamos para allá". Y ese fue el primer show y todo fue como que creciendo mientras nosotros íbamos creciendo igualmente. Y pues así, honestamente, con estar con Wester y después conocerlos a ellos, fue como que instantáneo y fue superorgánico y aquí estamos.
¿Por qué Chuwi? Es un nombre muy particular, pero también siento que es un nombre que recuerda mucho a la tierra, a esas raíces de Puerto Rico.
Lorén Aldarondo: Nosotros tenemos un perro de la familia que de bebé se parecía mucho a Chewbacca de “Star Wars”. Y esto empezó bien orgánico, como que aburridos en nuestra casa en la pandemia, y era como que pues si tenemos que subir esta música hay que tener un nombre. Fue como que: ah, no, pongámosle Chuwi. Nada indígena, bastante anglo-sajón.
Inician creando música del alma, música de su tierra, con un mensaje muy particular y muy social. ¿Por qué tener ese enfoque? En una era donde la música es muy pasajera, no perdura tanto. ¿Por qué esas decisiones de ustedes de irse por esa línea?
Wester Aldarondo: Como empezó así tan genuino, siempre teníamos interés de poder comunicar bien lo que sentíamos. Así que muchas veces canciones que ahora la gente considera política, originalmente no era la idea que fueran políticas, nada más como que: ah, mira, estamos pensando en este tema, cómo este tema nos hace sentir, y de ahí vamos escribiendo las canciones poco a poco. Creo que es porque todos nosotros, de manera mental, tenemos esa obsesión de que la línea se sienta como nosotros queremos que se sienta y si no se siente así, pues no va y vamos para la próxima.
Willy Aldarondo: Y no es tanto una decisión de no cantar sobre temas populares, sino como que eso nunca fue una decisión: "ah, no vamos a cantar sobre eso". Empezamos a hacer música para entretenernos, así que hablamos de lo que nos salía y así nos hemos mantenido. Y no fue tanto así como que: "ah, no queremos hablar de pistolas y perreo", no.
Lorén Aldarondo: Yo creo que todo artista tiene como su “nicho” y son famosos o resuenan con el mundo porque saben exactamente cómo hablar del amor o cómo hablar del perreo o cómo hablar del existencialismo. Creo que eso es lo que hace lindo la música, que cada persona va a tener su “nicho”.
Adrián López: Siento que nosotros sacamos lo que nosotros sentimos genuinamente y si está atado a un tema específico, pues lo estamos sintiendo, pero es todo muy, muy orgánico.
Hay una canción que tienen llamada “Tierra”. Nosotros como colombianos y creo que la mayoría de latinoamericanos nos identificamos con el mensaje de la canción.
Lorén Aldarondo: Esa fue una de las canciones que estuvimos echándole cabeza. Pero de buena, como que: ah, nos preguntan, pero ¿cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la descripción? Y es como que no hay una palabra. Hay un término japonés que es como que a veces tú no tienes que darle un nombre al sentimiento porque no existe. Creo que “Tierra” intenta definir ese sentimiento que esta generación estamos sintiendo en una canción.
Un junte que les cambió la vida: Bad Bunny
En ese proceso de crear música, cuando los artistas hacen ese proceso musical de corazón, surgen conexiones y amigos y colegas que uno veía tan lejanos, pero que es parte de la industria y parte del oficio. Ustedes crean su música de manera genuina, y alguien tan grande como Bad Bunny la escucha. Quiero que me cuenten cómo fue ese primer instante en el que dijeron: "Bad Bunny nos acaba de contactar, acaba de escuchar nuestra música y vamos a trabajar con Bad Bunny".
Willy Aldarondo: Fue una loquera porque nuestro manejador nos indica como que: "Mira, tengo que decirles algo muy importante. El equipo del conejo me acaba de contactar. Quiere trabajar con ustedes". Nosotros dijimos: "Eso fue un loco que te llamó, eso no es verdad. No hay forma de que eso sea cierto". Y resulta que sí.
Después, cuando nos juntamos con Bad Bunny en persona por primera vez, él nos da a conocer que él es fan de nosotros también. Y nosotros con la mente explotada. Nos habló de nuestras canciones, como que primero escuchó Tikiri, que es una de nuestras canciones más escuchadas y que le gustó un montón, pero después cuando escuchó Tierra, ese fue el momento que como que wow, eso fue impactante y que él dijo: "Yo quiero trabajar con estos muchachos". Y nosotros como que no hay forma de procesar eso. En Puerto Rico, ¿quién no admira a Bad Bunny? ¿Quién no es fan de Bad Bunny? Así que se sintió bien loco ese primer momento, la primera vez que lo conocimos.
De hecho, el primer día que nos juntamos para hacer música, no hicimos nada de música. Lo que hicimos fue hablar y hablar y hablar, pero al final él nos presentaba lo que fue como un demo inicial de la canción Weltita y nos dice: "Ah, mira, yo los veo a ustedes como que montándose aquí en esta canción". Y nosotros: dale, vamos a hacerlo.
Pero además ustedes también son productores. ¿Cómo fue ese intercambio de ideas?
Wester Aldarondo: Él nos presenta el demo y nosotros le preguntamos: "Oye, ¿le podemos tocar unas cositas?" y el equipo está como que usualmente como que no hacemos eso, pero dale, dale, vamos para allá. Willy y yo estamos ahí, como que literalmente: vamos a ponerle esto. Le pusimos más percusión, le pusimos más instrumentos y nosotros asustados todo el tiempo como que la dañamos, la cagamos. Es más, hasta en el demo la voz de Benito en el coro dice: "Quiero darte una vuelta por la playita". Nosotros picamos esa voz. Decíamos que no le va a gustar, pero nada, vamos a tirarlo.
Pasan unos días, no nos dicen nada y de momento: "Ah, lléguenle al estudio el viernes". Y ahí supimos.
Lorén Aldarondo: Quiero defenderlo, ellos crean cosas para mí brutales, pero yo entiendo como que el miedo de que no le guste, pero para mí, de buena, yo lo escuché y dije como que esta es.
Acaban de recibir su primera nominación en Premios Lo Nuestro con esta canción. Cada uno me va a decir una palabra: ¿cómo definieron ese momento, ese suceso?
Adrián López: Mi palabra es subreal.
Lorén Aldarondo: Existencial.
Willy Aldarondo: Inolvidable.
Wester Aldarondo: Ridículo, sin sentido.
De Puerto Rico para el mundo: la gira
Están de gira. ¿Cómo fue esa impresión cuando les dijeron: "Nos vamos de gira"? ¿Cómo fue ese momento? Para ti, Lorén.
Lorén Aldarondo: Cuando la cosa se puso más seria con Chuwi, antes de que Bad llegara, habíamos hecho dos shows en Estados Unidos. Ya la cosa se estaba moviendo fuera de la isla y teníamos como que este plan de vamos a ir a Latinoamérica, como que nosotros sabemos que nuestra música va a conectar con Latinoamérica, tres a cinco años, como que vamos para allá. Pero pensar que llegó mucho tiempo antes y que estamos como bajo la cobertura de Benito en estadios masivos… Cuando yo pensaba ir a Latinoamérica, yo pensaba ir a teatros más pequeños. Estamos tan agradecidos y bien conscientes de que esto no le pasa a todo el mundo y que hay que aprovecharlo al máximo porque esto es una locura.
Willy Aldarondo: Fue bien emocionante saber que se nos abrieron las puertas para llevar nuestra propuesta a todo el mundo hispanohablante. Ha sido un sueño de nosotros por mucho tiempo. Solamente habíamos visto cómo reaccionó la gente de Puerto Rico a nuestra propuesta y eso nos llenó mucho, pero lo que hemos visto hasta ahora y lo que era nuestra esperanza en ese momento cuando nos dijeron era ver que también todas estas personas de todos estos países han podido conectar de una forma bien bonita y nos han dado una energía bien bestial.
Nos ha llenado mucho que podamos tocar nuestras canciones en todos estos sitios y nos dimos cuenta que la música que nosotros pensábamos que tal vez era local, realmente no lo es y hemos podido traerla al mundo.
Están en Colombia y en Medellín, una tierra donde han surgido muchísimos artistas representativos. ¿A quiénes escuchan ustedes de artistas colombianos, ya sea Shakira, Karol G, y cómo se inspiran a raíz de esos sonidos?
Lorén Aldarondo: Genuinamente en mi casa se escuchaba Shakira. Y yo me acuerdo que había un programa americano, “The American Idol”, que era de competencias de vocalistas, y me acuerdo que la llevaron y para mí escuchar a alguien cantar español en un programa americano de chiquita fue como que wow.
Willy Aldarondo: Yo a un grupo no es tan conocido como Shakira, pero sí fue una influencia, se llaman Meridian Brothers. Son también muy buenos fusionando ritmo y a Bomba Estéreo.
Wester Aldarondo: Son tantos. En Puerto Rico uno se cría escuchando Shakira, Lady Gaga, Juan Luis Guerra, de todo eso sacamos cosas.
Adrián López: No te pudiese decir, honestamente, de ningún artista en general. Yo escucho música de una manera bien rara, así que no sé cómo contar. Cualquier versión lenta de cualquier canción. Es más, si tú me pones cualquier versión lenta de una canción de Shakira, pues vamos a ver las caderas, pero lento.
Realizaron una presentación en el Tiny Desk. Fue muy cercana. Quiero que me cuenten cómo se sintieron haciendo ese formato.
Willy Aldarondo: Lo que resalto de la experiencia completa fue poder traer canciones que habíamos tocado, que soltamos hace tiempo, a esta plataforma y la gente las redescubrió. Por ejemplo, “Navidades en Cataño”, la gente nos dijo: "Ah, esas fueron de las mejores que les quedó". Y esa canción en mi mente como que se había olvidado y fue bien hermoso montarla de una forma acústica que nunca la habíamos tocado con todos los músicos que traemos. Hicimos una loquera en el arreglo, así que ese fue uno de mis momentos que resaltó.
Adrián López: Toda la experiencia fue algo nuevo en cuestión a cómo nos íbamos a presentar como banda, en el sentido de que eran arreglos acústicos, que nosotros no tendemos a tocar completamente acústico. Trajimos más instrumentistas. Así de familiares pudo ir mi hermana y unos amigos músicos excelentes que conozco desde hace par de años y traer estas dinámicas… fue una diferencia en dinamismo en lo que llevamos haciendo estos últimos cuatro o cinco años bien fuerte.
Todo cambió de repente y también trae esa nueva idea a los arreglos. Por ejemplo, Tikiri en jazz fue algo que se trajo para intentar variar ya esta canción que es muy reconocida, según lo que estamos viendo. En general, nosotros somos muy fans del Tiny, fue muy surreal estar ahí. La preparación era como que: wow, estamos aquí porque vamos al Tiny. Y de repente llegamos, se tocó y fue como que yo no me di cuenta que se grabó, pero fue probablemente una de las experiencias más lindas de ese año, genuinamente. Fue muy especial.
Ya que hablaste de Tikiri, cantaron esa canción en los Grammy y se unieron junto con Bad para cantar Weltita. ¿Por qué Tikiri? También es una de sus canciones más escuchadas.
Wester Aldarondo: Tikiri tiene un balance de tantas cosas. Es divertida, se puede bailar.
Lorén Aldarondo: Es una fusión de salsa, tiene un sonido interesante dentro de la salsa.
Wester Aldarondo: Pero después de un momento entra Willy y le da como un flow urbano. A mí me gusta porque tiene un poco de todo. Si no te da para escuchar nuestra música, pero escuchas Tikiri, puedes tener más o menos una idea de nuestro flow y que nos gusta fusionar.
Lorén Aldarondo: Tikiri orgánicamente se ha mantenido como que la gente la escucha más dentro de todo lo que hemos hecho y eso tiene significado. Y en un espacio donde toda Latinoamérica va a escuchar, sentíamos que es una buena carta de presentación, una entrada a lo que es Chuwi.
El futuro de Chuwi
¿Cómo se proyecta Chuwi realizando una gira por varias ciudades de Latinoamérica?
Lorén Aldarondo: Eso viene. Eso va a pasar. Y dada la oportunidad masiva que hemos recibido… si nosotros teníamos como que, obviamente, en las plataformas tú puedes ver las estadísticas de países: te escuchan tantas personas. Sabíamos que podíamos ir a varias ciudades y empezar, pero ahora que se nos abra el mundo…
Wester Aldarondo: Ahora que estamos así de tour es bien interesante, el tipo de show es más de presentar una idea rapidito de qué es la banda, qué hacemos, pero estoy bien emocionado para volver y hacer un show más pensado, más íntimo, más una experiencia.
Willy Aldarondo: Sí, algo más especial para los que quieran escucharlo.
Qué placer que sigan creando esta música de corazón y qué gusto que tantos latinoamericanos, tantos colombianos conectemos con sus letras y con su música.
Lorén Aldarondo: Muchas gracias. Nos llevamos eso de verdad.
POR MARLON GUTIÉRREZ
Periodista de Show Caracol