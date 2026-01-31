Morat regresa a Bogotá con una serie de conciertos en el Movistar Arena

La banda bogotana Morat anunció su regreso a la capital con tres conciertos consecutivos en el Movistar Arena. Las fechas confirmadas son el 14, 15 y 16 de agosto de 2026, en el marco de la gira Ya es mañana, que acompaña su más reciente álbum de estudio.

El anuncio fue precedido por una campaña en redes y en las calles de Bogotá con la frase “Las cometas siempre vuelan en agosto”, que activó la expectativa entre sus seguidores durante varios días.

El anuncio llega después de un 2025 determinante para Morat. Ese año, el grupo ganó su primer Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock por Ya es mañana, un disco que marcó un punto de quiebre en su narrativa musical y en su estructura sonora.



A este reconocimiento se suma su confirmación en el cartel oficial del Festival Coachella 2026, uno de los escenarios más relevantes de la industria musical global.



En ese contexto, la banda bogotana realizó el lanzamiento oficial del anuncio en el centro de Bogotá. Durante el encuentro, los integrantes de Morat conversaron con Noticias Caracol sobre el regreso a los escenarios de la capital, y la etapa creativa que marca esta nueva serie de conciertos en el Movistar Arena.

Morat

Una nueva etapa para Morat

Morat, bienvenidos a Noticias Caracol, nos tienen muy buenas noticias, ¿no?

Simón Vargas: Teníamos ya muchas ganas de poder contarle a la gente que vamos a estar volviendo a tocar en nuestra casa. Vamos a tocar otra vez en Bogotá, vamos a volver al Movistar Arena este agosto. Digamos que volvemos con el concierto más ambicioso que nos hemos planteado y yo creo que además el más increíble que nos hemos planteado hacer hasta ahora.

¿Qué va a esperar toda la gente que va a venir a esta serie de conciertos en el Movistar Arena?

Juan Pablo Isaza: Yo creo que la gente es testigo de que en Bogotá intentamos dar el mejor show del mundo realmente, entonces yo creo que pueden esperar todo el compromiso de nuestra parte y ojalá del mejor show que podamos dar.

¿Cómo definen esta nueva etapa? Vienen de conciertos, de hacer cosas increíbles, de un nuevo álbum. ¿Es una nueva era?

Juan Pablo Villamil: Creo que nos estamos tomando esta etapa también como para reconectarnos con la música, reconectarnos entre nosotros. Ha sido una etapa muy personal para nosotros y yo creo que eso se va a ver reflejado en el concierto, se vio reflejado seguro en el disco y la gente lo va a notar.

Tres fechas por ahora, ¿pero existe la posibilidad de que crezcan a diez o quince?

Martín Vargas: Por ahora vamos con tres, que se llenen. Lo hablábamos ahorita: cuando hay una serie muy buena, a uno no le sueltan todos los capítulos de un totazo.



Morat y Bogotá: un vínculo constante

El Movistar Arena ha sido uno de los escenarios clave en la historia de Morat. En marzo de 2022, la banda bogotana marcó un hito en el recinto al agotar cinco fechas consecutivas durante su “A dónde vamos Tour”, un récord de asistencia que consolidó su relación con el público de la capital y su capacidad de convocatoria en casa.

Con el anuncio de tres nuevas fechas en agosto, Morat regresa a Bogotá en un momento de consolidación artística, con una gira internacional en desarrollo y una propuesta escénica que, según el propio grupo, será la más ambiciosa de su carrera hasta ahora.

POR: MARLON GUTIÉRREZ

Periodista de Show Caracol