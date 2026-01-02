¿Cuál es la posible causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones? Revelan llamada al 911

La extraña muerte de Victoria Jones, hija del famoso actor estadounidense Tommy Lee Jones, quien fue hallada sin vida en una habitación del hotel Fairmont, en San Francisco, según indicó TMZ. La mujer de 34 años se encontraba en el piso 14 del lujoso hospedaje.

En medio de la conmoción que ha causado el fallecimiento, la prensa internacional ha conocido una grabación de una llamada que se hizo al 911 cuando se encontró el cuerpo, la cual podría sumar detalles clave a la investigación sobre lo ocurrido.



¿De qué murió Victoria, hija de Tommy Lee Jones?

La grabación, revelada por TMZ y Page Six, los servicios de emergencia de San Francisco recibieron una llamada en la madrugada del 1 de enero que describía una situación de “código 3 para sobredosis, cambio de color”. Esto quiere decir una posible alusión a cianosis por falta de oxígeno en la sangre.

Detallaron que la llamada ocurrió sobre las 2:52 de la madrugada del Año Nuevo, sin que inicialmente se informara quién era la víctima. Minutos después el personal de emergencia llegó al lugar, evaluó a la víctima y determinó que murió en el lugar. Notificaron a la policía de San Francisco (SFPD) y a la oficina del forense para que se hicieran cargo de la escena y comenzaran una investigación formal.



Por su parte, el Daily Mail detalló que el cuerpo de la hija de Tommy Lee Jones fue otro huésped del hotel, quien la halló tirada en el suelo del piso 14 del hotel, creyó que estaba borracha y avisó a los empleados. Cuando el personal del hotel atendió a Jones se dieron cuenta de que estaba inconsciente y al ver que no reaccionaba, iniciaron maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban al servicio de emergencia.



Los medios detallaron que las autoridades indicaron que "no encontraron signos de violencia en el cuerpo" y que tampoco había "parafernalia de drogas en la escena". La policía de San Francisco, por su parte, ha solicitado a las personas proporcionar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.



¿Quiénes son Victoria y Tommy Lee Jones?

Victoria, que tenía 34 años, era hija de Tommy Lee Jones, de 79, y su primera esposa, Kimberlea Cloughley. Siguió brevemente los pasos de su padre, debutando como actriz en Hombres de Negro II (2002) (Men In Black II), cuando aún era adolescente. Posteriormente, apareció en One Tree Hill (2003) y en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada (2005), película dirigida por su padre en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien fue la fotógrafa.

El actor Tommy Lee Jones, nacido el 15 de septiembre de 1946 en Texas, Estados Unidos, es conocido por una carrera en el cine y la televisión de más de 50 años. Es recordado por películas como "Deuda de honor" (2014), "El fugitivo" (1993) y "No es país para viejos" (2007). Asimismo, el actor coprotagonizó la saga de "Los hombres de negro" junto a Will Smith.

Está casado con Dawn Jones desde el 19 de marzo de 2001. Ha estado casado con Kimberlea Cloughley y Kate Lardner. Con Cloughley tuvo a su hija Victoria Jones, cuya repentina muerte aún no ha sido aclarada por las autoridades de la ciudad de San Francisco.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL