¿De qué murió el actor Sam Neill, coprotagonista de ‘Jurassic Park’?

La muerte del actor Sam Neill a los 78 años conmocionó al mundo del cine en Hollywood, donde colegas y fanáticos lamentan la pérdida de este famoso recordado por su paso por 'Jurassic Park'. Recientemente se han conocido detalles sobre la causa de muerte del actor y las batallas de salud que enfrentó en los últimos años.



La enfermedad que afectó al actor Sam Neill

El actor Sam Neill luchó contra una neumonía antes de su sorpresiva muerte a los 78 años, aseguró su excompañera de reparto Rima Te Wiata, mientras algunas de las figuras más destacadas de Hollywood lamentaron la pérdida del protagonista de 'Jurassic Park'. Neill falleció el lunes 13 de julio en Australia, informó su familia en un comunicado, en el que describieron su partida como "repentina e inesperada".

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El neozelandés se había sometido a tratamiento contra un linfoma en los últimos años, pero ya no tenía cáncer, agregó su familia sin dar más detalles sobre la causa de su muerte. "Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida. Nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada", señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

La actriz Te Wiata, quien actuó junto a Neill en la aclamada comedia 'Hunt for the Wilderpeople' de Nueva Zelanda, dijo que a su amigo no le daba miedo morir, pero que estaría "molesto". "En realidad, es un asco (lo que pasó)", declaró al New Zealand Herald. "Creo que diría algo así como: 'Por el amor de Dios, ya superé mi cáncer. Y miren, ahora tengo neumonía. ¿Qué sigue?'", añadió. Te Wiata no dio más detalles y no quedó claro desde cuándo Neill habría estado enfermo de neumonía.



El actor, que nació en Irlanda del Norte en 1947 pero se trasladó a Nueva Zelanda cuando era niño, había revelado en unas memorias de 2023 que "posiblemente se estaba muriendo" de un linfoma no Hodgkin en etapa tres. Pero a principios de este año declaró que ya no tenía cáncer, gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunológico.



La despedida a Sam Neill en Hollywood

Nacido en Irlanda del Norte el 14 de septiembre de 1947 y afincado en Nueva Zelanda desde 1954, según la página web de los Globos de Oro -galardón al que fue candidato en tres ocasiones-, Sam Neill desarrolló su carrera durante casi cinco décadas en el cine y la televisión. Alcanzó la fama mundial por su interpretación del paleontólogo Alan Grant en ‘Parque Jurásico’ (1993), de Steven Spielberg, además de aparecer en ‘El hombre que susurraba a los caballos’ (1998), entre otras.



El director Steven Spielberg encabezó los homenajes de Hollywood a Neill, quien se ganó el cariño de los fans con un estilo modesto que contrastaba con su fama. "Me encantó hacer todas las películas de 'Jurassic' con él", dijo el director de 'Jurassic Park'. "Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos a nuestra familia de 'Jurassic' y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus muchos millones de admiradores en todo el mundo", afirmó.

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Dern, coprotagonista de 'Jurassic Park', dijo que Neill era un "caballero auténtico y noble", mientras que Goldblum afirmó que "comienza la próxima gran aventura" de Neill. Nicole Kidman, quien actuó junto a Neill en el thriller australiano "Dead Calm", dijo que "Sam fue uno de los grandes".

*Con información de EFE y AFP