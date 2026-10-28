Desmienten muerte de Laura Bozzo: este es el estado de salud actual de la presentadora peruana

Durante las últimas jornadas, diversas plataformas como X, TikTok e Instagram se llenaron de publicaciones, videos e imágenes manipuladas que daban por muerta a la famosa presentadora de televisión Laura Bozzo, de 75 años, quien recientemente ha generado preocupación por su estado de salud. La escasez de boletines médicos continuos y el relativo silencio en sus canales digitales oficiales alimentaron la incertidumbre entre millones de seguidores en América Latina.



Sin embargo, las versiones sobre su fallecimiento han sido desmentidas de forma categórica. Tanto su equipo de trabajo como su círculo familiar y periodistas que dan seguimiento estrecho al caso han aclarado que no existe ningún registro formal ni reporte oficial de deceso. Su asistente personal y vocero, Aarón Guerrero, desmintió públicamente los rumores alarmistas y confirmó que la conductora continúa con vida y bajo permanente observación profesional en el establecimiento de salud.



Así se desmintió el rumor

"Ante la circulación de información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información", escribió el representante de la peruana en sus redes sociales, advirtiendo el peligro que representa difundir esta información falsa en las redes sociales.

En su comunicado, el hombre pidió a la comunidad que sigue a Bozzo no caer ni compartir esa información. "Hacemos un llamado al público y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla, por respeto a la familia y a todas las personas involucradas. Agradecemos su comprensión, respeto y solidaridad ante esta situación".



¿Cómo está Laura Bozzo actualmente?

A más de doce días de su ingreso en la capital mexicana, los reportes médicos más recientes califican el estado de salud de Laura Bozzo como delicado y grave, pero estable. Aunque la recuperación se proyecta como un proceso lento y de pronóstico reservado, se han registrado indicadores clínicamente favorables en las últimas horas. Su frecuencia cardíaca se mantiene en niveles estables y no ha sido necesario someterla a una nueva intubación.

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Asimismo, personas cercanas a la paciente han informado que el cuerpo médico ha iniciado el retiro gradual de los tubos y dispositivos de asistencia respiratoria. Aunque la infección sistémica ha sido contenida, el proceso neumónico persiste y requiere tratamiento activo, según detalló la periodista Martha Figueroa, por lo que las vías respiratorias continúan bajo rigurosa vigilancia.



Por su parte, informes difundidos por el periodista Ernesto Buitrón en comunicación con Aarón Guerrero señalan que la superación del choque séptico podría permitir en el corto plazo su traslado desde terapia intensiva hacia una habitación de piso ordinario, si bien este cambio de área aún aguarda la confirmación oficial del equipo médico y de las hijas de la presentadora.



El ingreso hospitalario de urgencia de Laura Bozzo ocurrió tras presentar un severo dolor abdominal. Luego de unos estudios correspondientes, los especialistas le diagnosticaron una úlcera gástrica perforada, un padecimiento grave que derivó en un cuadro de sepsis y obligó al equipo médico a llevarla de inmediato al quirófano.

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La intervención quirúrgica a la que fue sometida consistió en el tratamiento y corrección de la úlcera gástrica perforada, no se trató de un procedimiento menor, dada la severidad del diagnóstico y el posterior desarrollo de sepsis en su organismo. Adicionalmente, reportes de medios locales indicaron que, días antes de llegar al hospital, la presentadora ya había sido intervenida en Acapulco por otra complicación de carácter gástrico.

El cuadro clínico tras la cirugía se vio agravado por el surgimiento de múltiples padecimientos secundarios. Según lo detallado, la comunicadora presenta complicaciones respiratorias y orgánicas significativas como neumonía, un colapso en su pulmón izquierdo y lesiones en las paredes bronquiales, quistes los riñones y en el hígado. De la misma forma, se informó sobre un presunto crecimiento del corazón, así como reportes de hipertensión pulmonar.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co