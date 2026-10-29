Muerte de Hayden Panettiere fue "accidental": concluyó la investigación en Estados Unidos

La muerte de la actriz y cantante Hayden Panettiere ha sido declarada como accidental, por lo que la investigación sobre su fallecimiento ha concluido, según anunció el Departamento de Policía de Greenville, Carolina del Sur, encargado del caso. La famosa fue hallada sin vida el pasado 16 de agosto y ahora, dos meses después, se ha dado por terminada la investigación por su fallecimiento.



"Basándose en la determinación (de la oficina del forense) y en los hallazgos de la investigación, la muerte de Hayden Panettiere ha sido declarada accidental. El Departamento de Policía de Greenville ha dado por concluida su investigación", informó el cuerpo policía en un comunicado que recogen medios estadounidenses.



¿Cómo fue la muerte de Hayden Panettiere?

La protagonista de ‘Héroes’ falleció el pasado 16 de agosto y un análisis toxicológico concluyó en septiembre que su muerte se debió a los efectos tóxicos de haber tomado una mezcla de fentanilo, Xanax y otras sustancias. "La causa del fallecimiento se determinó como los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina», señaló en septiembre el comunicado oficial del forense, añadiendo que no se observaron «signos de traumatismos" que hubieran contribuido a su muerte.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 13:51 hora local del 16 de agosto, tras recibir un aviso sobre una "mujer que no respondía", indicó un portavoz policial, recuerda el medio Variety. "A su llegada, se le brindó asistencia médica; sin embargo, la persona —identificada posteriormente como Hayden Panettiere— fue declarada fallecida".

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El novio de Panettiere, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach, se encontraban en el lugar de los hechos, en Carolina del Sur, cuando ocurrió el fallecimiento. Brian habló con los investigadores sobre quién podría haberle suministrado las sustancias. No obstante, tanto el forense como la policía han concluido que la sobredosis fue accidental.



Zach Hickerson envió sus declaraciones al medio TMZ detallando que Hayden era "una amiga muy cercana y querida" para él desde hace ocho años, cuando la conoció. En el escrito detalló que el día de la muerte de la actriz, él fue a la iglesia y se estuvo comunicando por mensajes de texto con su hermano, acordando que se verían para almorzar y jugar golf indoors junto a la actriz de 36 años.



El hermano de Brian señaló que, cuando salió del culto religioso, intentó nuevamente comunicarse con su hermano y con la actriz para establecer dónde se verían, pero al no recibir respuesta fue a buscarlos al departamento que habían rentado. “Cuando no pude comunicarme con Brian ni con Hayden, simplemente asumí que quizá se habían quedado dormidos, así que fui en auto al Airbnb”, contó y agregó que entró al edificio y tuvo que golpear fuertemente la puerta del apartamento hasta que finalmente su hermano le abrió.

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Brian le dijo a su hermano que se habían quedado dormidos en el sofá cama, por lo que fueron a despertar a la actriz para ir a almorzar y, según su relato, ahí notaron que Hayden Panettiere estaba inconsciente. “Llamé inmediatamente al 911 y Brian le administró Narcan”, contó en su testimonio Zach Hickerson, revelando un dato clave y antes desconocido por las autoridades, que le proporcionaron a la mujer inconsciente un medicamento.

Según indicó el hermano Hickerson, ambos realizaron maniobras de reanimación a la actriz. “Luego realizamos RCP juntos mientras el 911 estaba en altavoz hasta que llegaron los bomberos y los servicios de emergencia”, agregó. Después de esto detalló que los agentes del servicio de emergencia llegaron, atendieron a Panettiere y les informaron que había fallecido.

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*con información de EFE