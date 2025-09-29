Lola Young preocupa a sus fans tras desmayarse en pleno concierto en Nueva York: video

La cantante británica Lola Young, de apenas 24 años, vivió uno de los momentos más angustiosos de su carrera artística durante el festival All Things Go, celebrado en el estadio Forest Hills de Nueva York. La artista, reconocida por su voz poderosa y su estilo único que combina soul y pop contemporáneo, colapsó en medio de su presentación, generando conmoción entre sus fanáticos y el público presente.

El episodio ocurrió cuando Young interpretaba su tema Conceited. En grabaciones que rápidamente circularon por redes sociales se aprecia cómo la cantante, visiblemente desorientada, comienza a tambalearse antes de perder el conocimiento y caer de espaldas sobre el escenario. El público, que inicialmente pensó que se trataba de parte del show, reaccionó con sorpresa y preocupación al ver que no se levantaba.

Afortunadamente, el golpe no alcanzó de lleno su cabeza, lo que evitó consecuencias más graves. De inmediato, miembros del equipo médico del festival ingresaron al escenario y atendieron a la artista, estabilizándola antes de retirarla entre aplausos de aliento por parte de los asistentes.



Una rápida respuesta y un mensaje tranquilizador

Las primeras horas tras el incidente estuvieron cargadas de incertidumbre, ya que no se dieron a conocer detalles sobre las causas del desmayo. Sin embargo, más tarde la propia cantante decidió hablar directamente con sus seguidores a través de Instagram, dejando en claro que su estado de salud estaba bajo control.



Lola Young COLLAPSED on stage 😳 pic.twitter.com/CR5kpZDrvW — Luxe ✧ (@luxcurv) September 28, 2025

“Para quienes presenciaron mi actuación en All Things Go, quiero decirles que estoy bien ya. Gracias por todo el apoyo y la preocupación”, escribió. En el mismo mensaje confesó que había tenido “unos días complicados” y que, a pesar de sentirse vulnerable, había tomado la decisión de subir al escenario: “A veces la vida te hace sentir que no puedes continuar, pero hoy desperté y decidí estar ahí”.

Este gesto fue ampliamente celebrado por sus fans, quienes inundaron la publicación con mensajes de cariño y buenos deseos para su pronta recuperación.



Cancelación en Washington DC

Horas después del incidente, Lola Young compartió un nuevo comunicado en el que lamentó tener que cancelar el concierto previsto en Washington DC, parte de su gira por Estados Unidos. “Siento mucho confirmar que no voy a poder cantar hoy. Amo lo que hago y siempre respeto mis compromisos con mi audiencia, así que lamento si alguno se siente decepcionado”, escribió con sinceridad.

La decisión, aunque dolorosa para la artista, fue vista como una señal de responsabilidad y autocuidado, pues priorizó su recuperación antes que forzarse a cumplir con una presentación en condiciones físicas delicadas.

Nacida en Londres, Lola Young se ha consolidado como una de las voces emergentes más prometedoras de la escena británica. Con un estilo que mezcla influencias clásicas del soul con una visión fresca y contemporánea, ha captado la atención de la crítica y del público joven. Su autenticidad y el poder de sus letras la han convertido en referente de una generación que busca artistas genuinos y cercanos.

En los últimos años, Young ha llevado su música a escenarios internacionales, posicionándose como una figura en ascenso dentro de la industria global. Su paso por festivales de renombre ha sido celebrado por la prensa especializada, lo que explica la preocupación que generó el colapso en Nueva York, justo cuando atraviesa un momento de consolidación artística.

