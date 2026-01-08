Teagan Croft y Milo Manheim: ¿quiénes son los protagonistas de Enredados en el live-action?

Disney finalmente ha confirmado quiénes serán los protagonistas del esperado 'live-action' de 'Enredados', la película que cuenta la historia de la princesa Rapunzel. El proyecto, que se había pausado a mediados de 2024 tras el fracaso del 'live-action' de 'Blancanieves', está generando una reacción positiva en el público, algo que suele ser muy complicado en el paso de películas animadas a personas reales.

El estudio decidió retomar el proyecto y lanzarse al agua presentando oficialmente a Rapunzel y Flynn Rider, los queridos protagonistas. Varios nombres reconocidos aparecieron en los rumores de las redes sociales sobre el casting, entre ellos los de Sabrina Carpenter, McKenna Grace, Sarah Catherine Hook, Mason Thames o Charlie Gillespie para darle vida a la princesa de Disney.

Finalmente, Disney se decidió por Teagan Croft para ser Rapunzel y Milo Manheim para interpretar a Flynn Rider. Así lo confirmó The Hollywood Reporter, causando gran expectativa en los fanáticos de los 'live-action'.



¿Quién es Teagan Croft?

Croft llega a Disney luego de haber ganador reconocimiento internacional, siendo aún una estrella emergente, con su papel de Raven en la serie de DC 'Titans', realizada entre 2018 y 2023. Además de ese proyecto, la joven actriz australiana de 21 años también protagonizó la película 'True Spirit' (2003) interpretando a Jessica Watson.



La actriz es hija de Rebecca McNamee-Croft y Tim Croft, y tiene dos hermanas menores, Sage y Aubrey. Viene de una familia de grandes actrices con tías reconocidas como Penny McNamee, Jessica McNamee, Patrick McNamee y Mel McNamee. Debutó en la televisión australiana con apenas 12 años en la serie 'Home and Away'.



¿Quién es Milo Manheim?

Para los seguidores de Disney, el rostro de Milo Manheim no es desconocido. Para la misma compañía de entretenimiento el estadounidense de 24 años ha protagonizado cuatro películas de 'Zombies' y también la serie 'School Spirits'.



Milo también viene de una familia relacionada con el entretenimiento, pues es hijo de la reconocida actriz Camryn Manheim y del exmodelo Jeffrey Brezovar. Desde los 7 años demostró su talento, participando en musicales teatrales como 'Rent', 'Footloose' y '¿A Chorus Line'.



¿Qué se sabe sobre el 'live-action' de Enredados?

Más allá de quiénes serán los protagonistas, sobre el proyecto del 'live-action' de 'Enredados' se sabe que será dirigido por Michael Gracey, director de títulos como 'Better Man' (2024) o 'El gran showman' (2017). La productora será Kristin Burr, quien ya ha trabajado en Disney con las dos películas de 'Un viernes de locos' y 'Cruella'. Finalmente Jennifer Kaytin Robinson, quien ha trabajado en 'Thor: Love and Thunder', estará a cargo del guión.

Para el papel de Madre Gothel, la villana de la historia, todavía no hay alguien definido. En anteriores noticias sobre el proyecto se había dicho que estaba la opción de Scarlett Johansson, pero esto no ha sido confirmado por el estudio.

Disney sigue apostando por los 'live-action' de sus grandes historias animadas, algunos con grandes aciertos y otros que se han llevado malas críticas. Desde 'El libro de la selva', la compañía ha llevado nuevamente a las pantallas, esta vez con personajes de carne y hueso, clásicos como 'La Cenicienta', 'Mulán', 'La bella y la bestia', 'Aladdin', 'El rey león' y el más reciente 'Lilo y Stitch', con un buen recibimiento por parte del público. Han sido otros, como 'La sirenita', 'Mufasa' o 'Blancanieves', los que no tuvieron los resultados esperados.

Además de 'Enredados', se sabe que el estudio está trabajando también en el 'live-action' de 'Moana', película que ya tiene fecha de estreno en julio de 2026. En su momento, la película animada de 'Enredados' logró recaudar más de 590 millones de dólares por todo el mundo y dio hasta para crear una serie animada en Disney Channel, habrá que esperar para saber cuál es el impacto de su 'live-action' en los cines.

