Así es la nueva mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: es la más costosa de Portugal

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se preparan para disfrutar de una nueva casa. La pareja de famosos empezó el año 2026 estrenando una nueva y lujosa propiedad en Portugal, país de origen del futbolista. La vivienda, calificada por expertos como la mansión más cara y lujosa de todo el país, sería el lugar en el que la familia vivirá tras el retiro de CR7 de las canchas.



¿Cómo es la nueva mansión de Cristiano Ronaldo?

La revista de espectáculos internacional Semana reveló que la nueva mansión de Ronaldo y Rodríguez está valorada en cerca de 30 millones de euros (130.629.000.000,00 en pesos colombianos) y ubicada en una de las zonas más privilegiadas del país, en Quinta da Marinha, en Cascais. Se dice que el terreno es de 12.000 metros cuadrados y 5.000 metros de vivienda privada.

A detalle, se sabe que la casa cuenta con suite principal de unos 300 metros cuadrados, dos piscinas (una exterior y otra interior), un cine, gimnasio, sala de masajes y un garaje con capacidad hasta para 20 coches. Una de las particularidades de la mansión es que a sus alrededores tiene restaurantes, colegios y centros deportivos, además, a 200 metros está en océano Atlántico.

Lo que se sabe sobre esta mansión es que estaba en remodelación desde el 2020. En la obra la pareja no escatimó en gastos, usando materiales como mármol italiano o el oro macizo. Se ha detallado que también tienen un mural de Louis Vuitton que ha sido diseñado exclusivamente para ellos.



El Daily Mirror también conoció algunos detalles sobre la mansión y señaló que cuenta con una amplia zona de juegos, para los cinco hijos de la pareja, y que todos los grifos de la casa están hechos de oro macizo.



Agregaron también que Cristiano Ronaldo tuvo la intensión de comprar, junto a la casa, el campo de golf vecino para mejorar la zona privada de su nueva mansión, pero el negocio no logró concretarse.

Esta mansión se suma a las demás propiedades de lujo de CR7 y Georgina Rodríguez poseen en diferentes lugares del mundo como Marbella, Nueva York, Madeira y Madrid.

La nueva mansión de Cristiano y Georgina llega a la vida de la pareja luego de que el futbolista le pidiera matrimonio a la modelo con un lujoso anillo de diamantes.

La noticia, que ha sido celebrada por millones de seguidores en todo el mundo, fue confirmada por la modelo española a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen del impresionante anillo de compromiso acompañado de un mensaje claro y emotivo.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", expresó la modelo. La publicación, que rápidamente se volvió viral, muestra a Georgina luciendo una joya de diamantes en su dedo anular izquierdo, símbolo inequívoco de la propuesta matrimonial. Aunque la pareja ha mantenido una relación estable desde 2016, el anuncio oficial del compromiso marca un nuevo capítulo en su vida juntos, consolidando lo que muchos ya consideraban una unión sólida y familiar.

