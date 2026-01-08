¿Hasta cuándo se puede participar en 'La danza de los millones'? Tenga en cuenta la fecha

Caracol Televisión estrenó ‘La Danza de los Millones’, un formato donde reconocidas figuras de la televisión ponen a prueba su destreza. La dinámica consiste en que el dinero que los participantes dejen caer al suelo se acumula en una bóveda para que una vez finalice el programa, este premio sea entregado a un televidente que esté sintonizando el programa en vivo.



Recientemente Mayerly, una televidente de Popayán, fue la feliz ganadora de más de 53 millones de pesos cuando respondió correctamente cuánta plata se llevaron en total el equipo de las actrices, de color rosa, conformado por Toya Montoya y María Fernanda Yepes. Si usted también quiere ser uno de los felices ganadores, queda muy poco tiempo para poder hacer el registro ya que el programa llegará a su fin este viernes 9 de enero, por lo que aquí le explicamos paso a paso cómo puede hacer el registro y ser parte de la lista de los nuevos millonarios del país.

¿Cómo participar en 'La danza de los millones'?

Es fundamental que los interesados en participar sepan que la inscripción es totalmente gratuita y sin intermediarios, por lo que, siguiendo las advertencias de la presentadora, Laura Acuña, se les aclara a los televidentes que no se requiere ningún pago para esta inscripción.



Para participar, la persona solo debe estar sintonizado, acceder a Ditu y cumplir con el siguiente proceso de registro:



Iniciar el Proceso: Ingrese a la página web y diríjase al botón identificado como 'Empezar', el cual se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Registro de Correo y Datos Personales: Digite el correo electrónico que desea utilizar para el registro y, posteriormente, debe llenar los campos solicitados con la información personal requerida, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento y género. Creación de Contraseña: Es necesario crear una contraseña segura y confirmarla para asegurar el ingreso a su cuenta. Aceptación Legal: Debe leer y aceptar los términos y condiciones de la participación, además de autorizar el tratamiento de datos personales. Una vez hecho esto, dé clic en 'Continuar'. Documentos y Contacto: Ingresar el número de la cédula y el número de teléfono para que pueda ser contactado. Es necesario aceptar nuevamente los términos y condiciones y autorizar el tratamiento de datos personales. Confirmación: Finalmente, el usuario deberá esperar el aviso que confirme que la inscripción fue exitosa y que ya se encuentra participando activamente en 'La Danza de los Millones'.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL